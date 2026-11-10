Kingsmen Resources weitet Silber-Bohrungen auf 10.000m aus

Eine makellose Trefferquote gleich im ersten Bohrprogramm, eine komfortabel gefüllte Kasse und ein weitgehend unberührtes Silber-Gold-System in einem der traditionsreichsten Bergbaureviere Mexikos: Kingsmen Resources (WKN: A3D7BD; TSXV: KNG) schaltet auf seinem Vorzeigeprojekt Las Coloradas im Bundesstaat Chihuahua in den Angriffsmodus.

Nach einem Reconnaissance-Programm über 3.000 Meter, bei dem sämtliche zwölf Bohrungen auf Mineralisierung stießen, weitet das Unternehmen die aktuell laufende Kampagne nun auf 10.000 Bohrmeter aus. Finanziert aus einer jüngsten Kapitalerhöhung über 13 Millionen CAD, treibt der kanadische Explorer die systematische Erkundung des Projekts voran.

Wie President und CEO Scott Emerson in einem ausführlichen Interview mit Gold Newsletter am Rande der New Orleans Investment Conference darlegte, steht die Erforschung des Distrikts erst am Anfang – bietet jedoch bereits jetzt handfeste Anhaltspunkte für ein substanzielles Tiefensystem.

Kingsmen Resources auf Las Coloradas: Oberflächennahe Silbertreffer und offenes Tiefenpotenzial

Mit bislang 28 niedergebrachten Bohrlöchern hat Kingsmen laut Emerson erst etwa fünf Prozent der Liegenschaft bohrtechnisch überprüft. Statt in starren, zeitlich getrennten Phasen vorzugehen, bohrt das Team vor Ort durchgehend, um möglichst viele der identifizierten Anomalien zeitnah zu testen. Die bisherigen Bohrungen fungieren dabei weniger als klassische Erweiterungsbohrungen im Nahbereich, sondern testen das Areal in weiten Abständen von einer halben bis zu einer Meile, am Ziel Saddle sogar in rund zwei Meilen Distanz. Die operative Aufgabe der kommenden Monate besteht darin, diese weitmaschigen Lücken systematisch zu schließen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptgangsysteme Soledad und Soledad II mit Streichlängen von 2,0 beziehungsweise 1,7 Kilometern. Die Dimensionen verdeutlichen das Neubewertungspotenzial: Die historische Mine Las Coloradas, die dem Projekt ihren Namen gab, erstreckte sich über lediglich 300 Meter Streichlänge sowie 150 Meter Tiefe und baute im Wesentlichen auf einer Mächtigkeit von nur rund einem Meter ab. Ausgehend von Emersons bergbaulichem Leitsatz, dass der beste Ort für eine Neuentdeckung dort liege, wo historisch bereits gefördert wurde, zielt das aktuelle Programm auf ein ungleich größeres System ab.

Dass diese Annahme geologisch trägt, untermauern die jüngsten sechs Bohrungen, die auf Soledad II oberflächennahe, hochgradige Abschnitte freilegten. Zu den markantesten Treffern zählen rund 500 g/t Silber über 2,5 Meter sowie 300 g/t Silber über 6,5 Meter in lediglich etwa 56 Metern Tiefe. Ein weiteres Bohrintervall lieferte 348 g/t Silber und 0,42 g/t Gold über 2,5 Meter, wobei das Adersystem durchgehend von Blei und Zink begleitet wird. Ob diese Vorkommen perspektivisch im Tagebau oder unter Tage erschlossen werden könnten, lässt das Management angesichts der geringen Überdeckung bewusst offen. Da die für eine verlässliche Bestimmung der wahren Mächtigkeiten erforderliche Bohrdichte erst nach einem engmaschigeren Abbohren zusammenhängender Blöcke vorliegt, beziehen sich die aktuellen Angaben auf Bohrkernlängen.

Das regionale Umfeld stützt die These eines großvolumigen Wurzelbereichs: Während First Majestic rund 70 Meilen entfernt in 500 Metern Tiefe abbaut und GoGold Resources auf dem nahegelegenen Parral-Projekt Haldenmaterial verarbeitet, das historisch aus weit über 1.500 Metern Tiefe gefördert wurde, deutet bei Kingsmen vieles darauf hin, dass die bisherigen Entdeckungen die oberen Ausläufer eines weitaus tiefer reichenden Mineralsystems darstellen.

Solide Finanzierung und reines Explorationsmodell: Der 24-Monats-Fahrplan

Die finanzielle Basis für diese Tiefenoffensive ist langfristig gesichert. Zuletzt flossen Kingsmen über eine Finanzierungsrunde zu 2,25 CAD je Aktie frische Mittel in Höhe von 13 Millionen CAD zu. Zuvor hatte sich das Unternehmen bereits in Tranchen zu 0,25 CAD, 0,72 CAD und 1,35 CAD kapitalisiert – jeweils gekoppelt an das Erreichen vorangegangener operativer Projektmeilensteine. Mit aktuell rund 14 Millionen CAD an liquiden Mitteln und einer für einen aktiven Explorer außergewöhnlich engen Kapitalstruktur von etwa 35 Millionen ausstehenden Aktien sieht Emerson das Unternehmen in einer komfortablen Ausgangslage. Kingsmen müsse auf absehbare Zeit nicht an den Kapitalmarkt zurückkehren und könne seine Zielmarken unabhängig abarbeiten. Am strategischen Profil lässt der CEO gegenüber Gold Newsletter keine Zweifel aufkommen: Kingsmen versteht sich als reiner Explorer, dessen Kernkompetenz im Auffinden von Lagerstätten liegt. Der Bau einer eigenen Mine gehört nicht zum Plan; das erklärte Ziel besteht vielmehr darin, durch kontinuierliche Bohrerfolge das Interesse etablierter, produzierender Nachbarunternehmen auf sich zu ziehen.

Vor diesem Hintergrund setzt das Management klare Prioritäten. Das rund 30 Kilometer entfernte, vorwiegend goldgeprägte Projekt Almoloya wird derzeit bewusst nachrangig behandelt, um sämtliche personelle und finanzielle Ressourcen in Mexiko auf Las Coloradas zu bündeln. Parallel zu den ganzjährig laufenden Bohrarbeiten deckt eine hochauflösende LiDAR-Vermessung das gesamte Areal ab. Diese Methodik macht Geländestrukturen und historische Abbaupfade selbst unter dichter Vegetation sichtbar und bildete bereits die Grundlage für die Entdeckung der Strukturen Soledad und Soledad II. Den einzigen operativen Engpass stellt momentan die Auslastung der Analyselabore dar: Bei einer derzeitigen Durchlaufzeit von rund neun Wochen warten aktuell etwa 2.500 Proben auf ihre Auswertung. Als Zeithorizont für eine signifikante Wertrealisierung peilt Emerson einen Rahmen von rund 24 Monaten an. Innerhalb dieser zwei Jahre will Kingsmen entweder eine erste offizielle Mineralressourcenschätzung vorlegen oder eine Datenbasis geschaffen haben, die das Unternehmen für eine strategische Übernahme durch einen größeren Branchenakteur qualifiziert. Kurzfristig dürfen Anleger bereits in den kommenden drei Monaten mit stetigem Newsflow rechnen, der von weiteren Bohrergebnissen und der geologischen Interpretation der LiDAR-Messungen bestimmt wird.

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