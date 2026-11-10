Börsenstart USA - 10.11. - States 30 schwach -0,55 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der States 30 steht aktuell (16:00:03) bei 52.122,68 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Amazon +1,50 %, Unitedhealth Group +1,10 %, Goldman Sachs Group +1,01 %, Travelers Companies +0,92 %, American Express +0,87 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,18 %, Nike (B) -2,73 %, Caterpillar -2,26 %, Honeywell Technologies -1,14 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.831,10 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +4,97 %, Broadcom +3,84 %, Microchip Technology +2,65 %, Lam Research +2,36 %, NXP Semiconductors +2,33 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,18 %, Moderna -3,11 %, AppLovin Registered (A) -2,69 %, DoorDash Registered (A) -2,53 %, IDEXX Laboratories -2,32 %
Der States 500 steht bei 7.520,85 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +4,97 %, Nucor +4,09 %, Steel Dynamics +3,95 %, Broadcom +3,84 %, Global Payments +3,56 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -18,11 %, GE Vernova -6,45 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -5,78 %, Target -4,06 %, Lennar Registered (A) -3,76 %
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