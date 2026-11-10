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    Chipwerte im Plus: Advanced Micro Devices gewinnt nach frühem Minus

    Das bewegt die Anleger

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    Advanced Micro Devices legt um 4,97 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch um 2,92 % nachgegeben hat.

    Das bewegt die Anleger - Chipwerte im Plus: Advanced Micro Devices gewinnt nach frühem Minus
    Foto: 1068642736

    Mehrere Chipwerte steigen: Neben Advanced Micro Devices legen auch Broadcom, Intel und Qualcomm zu. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kursanstieg gibt es zunächst nicht. Mit dem Plus hebt sich die Aktie vom US Tech 100 ab, der um 0,31 % nachgibt.

    Advanced Micro Devices Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.11.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Advanced Micro Devices einen Gewinn von +5,75 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +6,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +142,83 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um -0,31 %. Advanced Micro Devices entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,95 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,73 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,89 %. Broadcom legt um +4,23 % zu

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 59,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 30,16 %, über 10 Jahre bei 53,82 %.

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    AMD entwickelt als fabless Chipanbieter Prozessoren, Grafikchips und adaptive SoCs für Rechenzentren, PCs, Spielekonsolen und Industrie. Kernprodukte sind Ryzen, EPYC, Radeon und Instinct-KI-Beschleuniger. Bei x86-CPUs ist AMD Intels wichtigster Rivale; bei GPUs und KI konkurriert es vor allem mit Nvidia. Stärken sind Chiplet-Designs, das breite CPU-/GPU-Portfolio und kundenspezifische Konsolenchips. Bei KI-Software ist Nvidias Ökosystem ein Wettbewerbsvorteil.

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 763,05 Mrd.EUR € wert.

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    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,00 %
    1 Monat -18,17 %
    3 Monate +5,75 %
    1 Jahr +113,77 %
    Stand: 10.11.2026, 16:00 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

    +5,13 %
    +9,96 %
    -15,63 %
    +9,97 %
    +121,15 %
    +332,41 %
    +262,78 %
    +7.088,62 %
    +15.562,39 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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