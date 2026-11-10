Aurzen bietet Kinounterhaltung zu günstigeren Preisen an diesem Black Friday und Cyber Monday

IRVINE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein weltweit führender Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie, kündigte heute seine Angebote zum Black Friday und Cyber Monday an, die vom 19. bis 30. November gelten. Der tragbare Dreifach-Projektor ZIP ist bei aurzen.com bis zu 60 % reduziert. Roku TV und Google TV Smart-Projektoren sind bei Amazon bis zu 40 % reduziert und auch bei Best Buy erhältlich. Angebote in anderen Ländern finden Sie in den Aurzen-Filialen in Kanada , Großbritannien und Deutschland .

Sparen Sie bis zu 60 % auf Aurzen-Projektoren bei Amazon , Best Buy und aurzen.com vom 19. bis 30. November.

Vom alltäglichen Streaming bis hin zur Unterhaltung für unterwegs bietet das Angebot von Aurzen mehr Möglichkeiten, die große Leinwand zum kleinen Preis zu genießen. Entscheiden Sie sich für den tragbaren Dreifach-Projektor ZIP – kompakt und überall dort einsetzbar, wo das Leben Sie hinführt. Für müheloses Streaming bieten Modelle mit integriertem Roku TV oder Google TV einen intuitiven Zugriff auf Ihre Lieblingsunterhaltung. Die BOOM-Serie sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis, indem sie ansprechende Bilder mit immersivem Sound kombiniert, sodass Sie jede Szene noch intensiver erleben.

Ausgewählte Angebote zum Black Friday und Cyber Monday:

ZIP: Der weltweit erste dreifach faltbare, wirklich tragbare Projektor

Hauptmerkmale: Dreifach faltbarer Ständer, native 720p-Auflösung bei 100 ANSI-Lumen, ein integrierter 5.000-mAh-Akku für bis zu 1,5 Stunden Laufzeit, sofortige Bildschirmspiegelung ohne WLAN und Steuerung über die AurzenHub-App.

ZIP (199,99 $, regulär 499,99 $, 60 % Rabatt).

EAZZE D1R Air: Der weltweit erste tragbare Roku TV Smart-Projektor

Hauptmerkmale: Native 1080p-Auflösung, integrierter Roku TV, ToF-Echtzeit-Autofokus und automatische Trapezkorrektur sowie USB-C PD-Unterstützung mit über 65 W für den Betrieb als Powerbank.

Amazon: EAZZE D1R air (142,47 $, regulär 239,99 $, 40 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

EAZZE E1R: Der beste Roku TV Smart Mini-Projektor unter 100 $

Hauptmerkmale: Native 720p-Auflösung mit Unterstützung für 1080p-Inhalte, ein um 180° drehbarer Standfuß für Wand- oder Deckenprojektion und Apple AirPlay.

Amazon: EAZZE E1R (85,48 $, regulär 139,99 $, 39 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

EAZZE D1R: Der Roku TV-Projektor für den Alltag junger Familien