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    Uber sichert sich zwei Drittel an Delivery Hero

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    Für Sie zusammengefasst
    • Uber hält 66,56 Prozent an Delivery Hero
    • Bis 24. November können Aktionäre Aktien verkaufen
    • Regulatorische Freigaben stehen aus, Vollzug 2027
    Uber sichert sich zwei Drittel an Delivery Hero
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Uber hat sich knapp zwei Drittel der Anteile am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero gesichert. Nach dem Ablauf der Annahmefrist für sein Übernahmeangebot hält der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den USA nach eigenen Angaben 66,56 Prozent des Berliner Essenslieferdienstes.

    Von Mittwoch bis zum 24. November haben Aktionäre von Delivery Hero eine weitere letzte Gelegenheit, ihre Aktien für 41,50 Euro an Uber zu verkaufen. Die reguläre Annahmefrist endete am 5. November.

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    Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal damit noch nicht: Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Mit dem endgültigen Vollzug rechnet Uber in der zweiten Jahreshälfte 2027.

    Der deutsche Lieferdienstkonzern Delivery Hero schlüpft nach jahrelangen Verlusten unter das Dach von Uber. Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin, sein Deutschland-Geschäft aber vor einigen Jahren an Just Eat Takeaway verkauft und ist hierzulande operativ nicht mehr aktiv. Wegen seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zählt das Unternehmen mit Marken wie Foodora jedoch zu den größten Essenslieferdiensten der Welt./cab/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 20,02 auf Tradegate BSX (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +75,38 %/+1.191,45 % bedeutet.





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