Uber sichert sich zwei Drittel an Delivery Hero
- Uber hält 66,56 Prozent an Delivery Hero
- Bis 24. November können Aktionäre Aktien verkaufen
- Regulatorische Freigaben stehen aus, Vollzug 2027
BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Uber hat sich knapp zwei Drittel der Anteile am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero gesichert. Nach dem Ablauf der Annahmefrist für sein Übernahmeangebot hält der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den USA nach eigenen Angaben 66,56 Prozent des Berliner Essenslieferdienstes.
Von Mittwoch bis zum 24. November haben Aktionäre von Delivery Hero eine weitere letzte Gelegenheit, ihre Aktien für 41,50 Euro an Uber zu verkaufen. Die reguläre Annahmefrist endete am 5. November.
Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal damit noch nicht: Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Mit dem endgültigen Vollzug rechnet Uber in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Der deutsche Lieferdienstkonzern Delivery Hero schlüpft nach jahrelangen Verlusten unter das Dach von Uber. Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin, sein Deutschland-Geschäft aber vor einigen Jahren an Just Eat Takeaway verkauft und ist hierzulande operativ nicht mehr aktiv. Wegen seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zählt das Unternehmen mit Marken wie Foodora jedoch zu den größten Essenslieferdiensten der Welt./cab/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 20,02 auf Tradegate BSX (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +75,38 %/+1.191,45 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Es gibt spektakuläre Präzedenzfälle, in denen eine Andienung von Aktien in ein Übernahmeangebot wesentlich vorteilhafter war als die Nichtannahme eines Angebots und zwar wohlgemerkt im Falle, dass die Übernahme erfolgreich ist. Ich erinnere zB an den berühmten Fall Conti im Jahr 2008/2009 als Schaeffler 75 EUR/Aktie für die Übernahme von Conti bot und die Aktie zwischenzeitlich auf 12-14 EUR (!) absackte (nach dem Ende der Andienungsfrist). Schaeffler war durch das Übernahmeangebot ggü. den andienenden Aktionären vertraglich gebunden und zahlte am Ende die 75 obwohl der Aktienkurs der nicht angedienten Aktien die 75 EUR über Jahre bei weitem nicht mehr erreichte. Die großen Gewinner waren in diesem Fall (nur) die Aktionäre, die das Angebot innerhalb der Andienungsfrist angenommen hatten.
Aber das hatten wir doch auch schon (siehe #1.666 ).