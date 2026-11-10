Gaspreis vor Halbierung? Die lang ersehnte Entlastung kommt

Die Entwicklung hat bereits begonnen. Ende Oktober kostete Erdgas am niederländischen Handelspunkt TTF zeitweise mehr als 100 Euro je Megawattstunde. Inzwischen ist der Preis auf rund 80 Euro gefallen. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs haben einen Teil der geopolitischen Risikoprämie verschwinden lassen.

Der europäische Gasmarkt könnte vor einer überraschenden Wende stehen. Nach Monaten explodierender Energiepreise infolge des Iran-Kriegs mehren sich die Zeichen einer Entspannung. Einige Experten erwarten, dass sich der Gaspreis 2027 auf 40 Euro je Megawattstunde halbieren könnte. Für Europas Industrie und Millionen Verbraucher wäre das eine dringend benötigte Entlastung. Ausgemachte Sache ist der Einbruch allerdings nicht.

Auch die tatsächlichen Gaslieferungen erholen sich. Nach Daten von S&P Global Energy passierten im Oktober so viele LNG-Tanker die Straße von Hormus wie in keinem anderen Monat seit Kriegsbeginn. Gegenüber dem Vormonat schnellte die Zahl der Lieferungen um mehr als ein Drittel hoch. Von einer Normalisierung kann allerdings noch keine Rede sein. Zwar verlud allein Katar im Oktober laut Kpler mehr als 2,7 Millionen Tonnen Flüssiggas, den höchsten Wert seit Februar. Damals hatte das Emirat allerdings noch fast 6,2 Millionen Tonnen exportiert. Die Lieferungen liegen damit weiterhin mehr als 50 Prozent unter dem Vorkriegsniveau.

Trotzdem rechnen die Rohstoffexperten der Rabobank mit einem erheblichen Preisverfall. Für das vierte Quartal 2026 prognostizieren sie einen durchschnittlichen europäischen Gaspreis von 79 Euro je Megawattstunde. Schon Anfang 2027 soll es abwärtsgehen. In der zweiten Jahreshälfte erwartet die Bank nur noch durchschnittlich 40 Euro – ein Rückgang um knapp 50 Prozent. Noch weiter gehen die Experten der UBS, die erwarten, dass die Gaspreise bis 2030 auf nur noch 21 Euro je Megawattstunde absacken werden, nachdem sie 2027 auf 45 Euro und 2028 dann auf 30 Euro gefallen sind. Auch die Commerzbank rechnet mit einem "deutlichen Preisrückgang" im kommenden Jahr auf etwa 50 Euro. Bemerkenswert bei der Rabobank ist, dass sie ihre Prognose selbst unter der Annahme einer erneuten militärischen Eskalation im Nahen Osten aufrechterhält.

Der Optimismus beruht nicht zuletzt auf dem weltweiten Ausbau der LNG-Produktion, vor allem in Nordamerika entstehen zusätzliche Exportkapazitäten. Neue und erweiterte Anlagen in den USA sowie zusätzliche Lieferungen aus Kanada und Südamerika sollen das globale Angebot im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Europa könnte dadurch wesentlich mehr Flüssiggas beziehen, ohne auf die unsicheren Transportrouten am Persischen Golf angewiesen zu sein.

Gleichzeitig dürfte sich der Wettbewerb mit asiatischen Importeuren entspannen. Bislang müssen Europa und Asien um knappe LNG-Ladungen konkurrieren. Fällt eine Lieferung aus Katar aus, suchen asiatische Käufer häufig Ersatz auf dem Weltmarkt und treiben damit auch die europäischen Preise nach oben.

Für die europäische Wirtschaft wäre ein solcher Preisrückgang von erheblicher Bedeutung. Insbesondere die Chemie-, Glas-, Keramik- und Düngemittelindustrie leidet unter den hohen Energiekosten. Lanxess, BASF, Arkema, Evonik und Wacker Chemie werden laut JPMorgan besonders stark von steigenden Energie- und Rohstoffkosten belastet. Hinzu kommen Unternehmen wie der Düngemittelspezialist Yara oder die Baustoffkonzerne Wienerberger und Saint-Gobain.

Viele Unternehmen konkurrieren mit Produzenten aus den USA, die von deutlich günstigeren Gaspreisen profitieren. Eine Halbierung des TTF-Preises würde die Produktionskosten energieintensiver Betriebe spürbar reduzieren. Auch Gaskraftwerke könnten günstiger Strom erzeugen, was unter bestimmten Marktbedingungen die europäischen Großhandelsstrompreise drücken würde. Privathaushalte würden ebenfalls profitieren, allerdings mit Verzögerung. Sinkende Börsenpreise werden abhängig von Vertragslaufzeiten und Beschaffungsstrategien erst nach und nach an die Kunden weitergegeben.

Allerdings gibt es einen erheblichen Unsicherheitsfaktor: Europa ist mit ungewöhnlich niedrigen Gasvorräten in den Winter gestartet. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) waren die Speicher zu Beginn der Heizperiode so schwach gefüllt wie seit 2013 nicht mehr.

Sollte der Winter besonders kalt werden und der Gasfluss durch Hormus weiterhin eingeschränkt bleiben, könnten die europäischen Reserven bis Ende März 2027 auf weniger als zehn Prozent ihrer Kapazität sinken. Damit müsste Europa im kommenden Sommer gewaltige Gasmengen importieren, um seine Speicher vor dem nächsten Winter wieder aufzufüllen. Die zusätzliche Nachfrage könnte einen erheblichen Teil des erwarteten LNG-Angebotszuwachses aufzehren.

Dennoch zeichnet sich erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs eine Perspektive ab, die über kurzfristige Waffenruhen hinausgeht: Neue Exportanlagen könnten das weltweite Gasangebot strukturell erhöhen und Europas Abhängigkeit vom Persischen Golf verringern. Ob der Gaspreis tatsächlich auf 40 Euro fällt, hängt vor allem davon ab, wie schnell diese zusätzlichen Mengen verfügbar werden – und wie viel Gas Europa im kommenden Winter verbraucht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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