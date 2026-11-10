Krieg mit Iran 'effektiv vorüber'

Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belasteten auch am Dienstag den Ölpreis. US-Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag erneut deutlich nachgegeben. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg lastet auf den Preisen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 89,90 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Ende August. Der Preis der Referenzsorte sank damit um 2,90 Prozent zum Vortag. Seit Anfang November gibt der Brent-Preis deutlich nach. Ende. Oktober hatte er noch bei über 105 Dollar gelegen.

Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, eine Verhandlungslösung zu finden. "Damit steigt der Druck auf US-Präsident Trump, den Krieg möglichst schnell zu beenden", schreiben die Experten der Commerzbank. "Ansonsten dürfte auch der innerparteiliche Druck auf ihn zunehmen."

Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Ende letzten Monats seine parlamentarische Mehrheit verloren hatte. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.

Zum anderen hat der Iran-Krieg immer noch massive und direkte Auswirkungen auf die gesamte Golfregion. So ist die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Durch diese werden unter Umgehung der faktisch immer noch blockierten Straße von Hormus große Mengen Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert./jsl/he



