Shanghai Electric integriert industrielle KI in die Fertigung von Schwerlast-Gasturbinen sowie in entsprechende Lebenszyklus-Dienstleistungen

SHANGHAI, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Während industrielle künstliche Intelligenz (KI) den Übergang von Pilotprojekten zum Kernbetrieb vollzieht, konzentrieren sich Fertigungsunternehmen zunehmend darauf, wie sie durch diese Technologie einen dauerhaften Mehrwert in der Produktion sowie eine langfristige Leistungsfähigkeit der Anlagen erzielen können. Bei Schwerlast-Gasturbinen – die als „Kronjuwel" des anspruchsvollen Anlagenbaus gelten – geht es sowohl um die Präzisionsbearbeitung komplexer Bauteile als auch um einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer hinweg.

KI unterstützt zentrale Prozesse bei der Herstellung, dem Betrieb und der Instandhaltung von hochwertigen Energieanlagen

Im Bereich der Hochleistungs-Gasturbinen kombiniert Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) sein Know-how im Anlagenbau mit Produktions- und Betriebsdaten. Die Anwendungsbereiche reichen von der flexiblen Fertigung, Prüfung und Wartung von TurbinenRotorblattn bis hin zu intelligenten Betriebs- und Wartungsprozessen (O&M) und spiegeln die umfassenden Bemühungen des Unternehmens wider, die KI-gestützte Fertigung voranzutreiben.

Flexible Herstellung von Rotorblättern

Die Fertigung kritischer Komponenten ist eine wesentliche Kompetenz für Anbieter von Gasturbinen. Die Herstellung von Rotorblättern umfasst unterschiedliche Größen, Formen und Bearbeitungswege, was automatisierte Anlagen erfordert, um verschiedenen Rotorblatttypen und Prozessanforderungen gerecht zu werden. Die flexible Fertigungslinie von Shanghai Electric kombiniert KI-Bildverarbeitung, digitale Zwillinge, intelligente Terminplanung und Robotik, um die Produktion verschiedener Rotorblattmodelle und automatische Umrüstungen zu unterstützen.

Mithilfe von 3D-Bildverarbeitung und KI identifiziert das System Rotorblattrohlinge in zufällig gestapelten Stapeln, entnimmt sie anschließend und positioniert sie. Die Entnahmegenauigkeit liegt bei über 99,99 %. Die Anlage integriert Systeme für die Produktionsplanung, die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement und verbindet dabei das Beladen, die Bearbeitung, die Prüfung und die Endverpackung. Sie kann zwischen vollautomatischer Produktion und dem Betrieb einzelner Maschinen umschalten und bietet so Flexibilität zur Gewährleistung der Produktionskontinuität.