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    Die größten Gewinner und Verlierer im DAX am 10.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im DAX am 10.11.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang vor den anstehenden Quartalszahlen. Dabei werden ein mögliches erneutes Testen des Jahrestiefs und ausgeknockte Call-Turbos thematisiert. Die Erwartungen reichen von einem weiteren Rückgang bei Zahlen im Rahmen der Prognosen bis zu einer Erholung bei positiven Überraschungen; zugleich wird vor überzogenen Reaktionen auf die Ergebnisse gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: +3,40 %
    Platz 2
    Performance 1M: +16,63 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,40 %.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,84 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +11,16 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Seitwärtsbewegung der Deutsche-Bank-Aktie: Als mögliche Spanne werden etwa 29 bis 31 Euro genannt, mit Unterstützung im Bereich von 28 Euro. Für Jahresende reichen die Einschätzungen von 26 bis 36 Euro; einige halten 36 Euro für wahrscheinlicher. Genannt werden außerdem Analystenkursziele um 43 bis 44 Euro sowie langfristig deutlich höhere Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,88 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,10 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngsten Kursgewinne nach dem Rückgang und die Frage, ob sie nur eine Erholung vor weiteren Verlusten sind. Diskutiert werden ein möglicher Vertrauensschaden, die Bewertung als profitable, aber staatlichen Risiken ausgesetzte Aktie sowie langfristiges Kurspotenzial. Die Nel-Absichtserklärung gilt vielen als unverbindlich und kurzfristig kursneutral; bei KNDS bleiben Preis und Umfang möglicher Vereinbarungen unsicher.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: +17,19 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz als stark eingeschätzter Quartalszahlen. Diskutiert wird, ob die Reaktion auf zu hohe Markterwartungen zurückgeht, da Zalando die Prognose für 2026 lediglich bestätigte und beim Umsatz- und GMV-Wachstum die untere Hälfte der Spanne anpeilt. Einige sehen Nachkaufgelegenheiten und erwarten langfristig höhere Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,03 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 47,06% PUT: 52,94%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,88 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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