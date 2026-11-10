Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um überwiegend positive Erwartungen für Nordex: Gute Q3-Zahlen, ein hoher Auftragsbestand und internationale Projekte stützen die Einschätzung, dass Umsatz und EBITDA im zweiten Halbjahr deutlich steigen könnten. Charttechnisch gilt der Kurs über den gleitenden Durchschnitten und der Ichimoku-Wolke als stark, Rücksetzer zum Pivot werden als möglich bewertet. Kursziele reichen von 36–38 € bis zum Konsens um 52 €; diskutiert werden auch politische Risiken durch die EEG-Novelle.