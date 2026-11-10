Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,61 %
Performance 1M: -27,34 %
Tagesperformance: -4,39 %
Performance 1M: -18,82 %
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: +16,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: -31,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,98 %
Performance 1M: -18,12 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -3,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: -5,89 %