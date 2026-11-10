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    Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,21 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: -27,34 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,82 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 4
    Performance 1M: +16,65 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um überwiegend positive Erwartungen für Nordex: Gute Q3-Zahlen, ein hoher Auftragsbestand und internationale Projekte stützen die Einschätzung, dass Umsatz und EBITDA im zweiten Halbjahr deutlich steigen könnten. Charttechnisch gilt der Kurs über den gleitenden Durchschnitten und der Ichimoku-Wolke als stark, Rücksetzer zum Pivot werden als möglich bewertet. Kursziele reichen von 36–38 € bis zum Konsens um 52 €; diskutiert werden auch politische Risiken durch die EEG-Novelle.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 5
    Performance 1M: -31,86 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, mögliche Einstiege um 50 Euro und die Unterstützung bei 36 Euro. Diskutiert werden hohe Volatilität und die Abhängigkeit vom Chipsektor. Im Fokus stehen der erhöhte Jahresausblick, Umsatzwachstum und ein besseres operatives Ergebnis bei höheren Verlusten durch Abschreibungen. Skepsis zur begrenzten Teilhabe am KI-Boom und zur Kostenposition trifft auf Hoffnungen auf eine positive Entwicklung 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -2,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: -18,12 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,98 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,92 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Nemetschek-Aktie trotz kräftigen Umsatz- und ARR-Wachstums im Q3 und bestätigter Prognose. Diskutiert werden die ambitionierte Bewertung, die EBITDA-Marge von 31,2 % und der Gewinn je Aktie von 0,40 € statt erwarteter 0,45 €. Die Gewinnverfehlung wird mit HCSS-Integrationskosten erklärt. Weitere Themen sind Wachstumspotenzial durch HCSS, Leerverkäufe und mögliche Nachkäufe bei 68 € oder unter 58 € bis 52 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,89 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

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