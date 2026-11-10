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    Eurozone 50 am 10.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - Eurozone 50 am 10.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang vor den anstehenden Quartalszahlen: Einige rechnen mit einem Test des Jahrestiefs und verweisen auf ausgeknockte Call-Turbos im Bereich von 120 Euro. Die Erwartungen reichen von Zahlen im Rahmen der Prognosen mit möglichem weiteren Rückgang bis zur Hoffnung auf eine positive Überraschung. Zudem wird vor überzogenen Reaktionen auf die Zahlen gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,06 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias deutlichen Kursrückgang und die Frage, ob eine Erholung der KI-Werte auch die Aktie stützt; als mögliche Tiefs werden 5,50–6 Euro genannt. KI-getriebene Nachfrage nach optischen und IP-Netzen gilt als Chance, während Gegenwind für Rechenzentren Risiken birgt. Skepsis besteht gegenüber Nokias noch unbewiesener GPU-RAN-Strategie ohne Verkäufe; der SpaceX-Deal mit Qualcomm gilt als Rückschlag. Ein Huawei-Austausch könnte Aufträge bringen, Nokias langsame Umsetzung wird aber kritisch gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nokia eingestellt.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,16 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Seitwärtsbewegung der Deutsche-Bank-Aktie: Als mögliche Spanne werden etwa 29 bis 31 Euro genannt, mit Unterstützung im Bereich von 28 Euro. Für Jahresende reichen die Einschätzungen von 26 bis 36 Euro; einige halten 36 Euro für wahrscheinlicher. Genannt werden außerdem Analystenkursziele um 43 bis 44 Euro sowie langfristig deutlich höhere Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 4
    Performance 1M: +8,28 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,13 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 6
    Performance 1M: +19,16 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,79 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,10 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngsten Kursgewinne nach dem Rückgang und die Frage, ob sie nur eine Erholung vor weiteren Verlusten sind. Diskutiert werden ein möglicher Vertrauensschaden, die Bewertung als profitable, aber staatlichen Risiken ausgesetzte Aktie sowie langfristiges Kurspotenzial. Die Nel-Absichtserklärung gilt vielen als unverbindlich und kurzfristig kursneutral; bei KNDS bleiben Preis und Umfang möglicher Vereinbarungen unsicher.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    BBVA
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,14 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,21 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

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