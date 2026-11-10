Pharma-Standortpolitik nicht mit Beitragsgeldern
Linnemann
- Linnemann befürwortet Vorteile für Pharmawerke
- Förderung nicht aus Beiträgen der Kassen finanzieren
- Standortklausel erlaubt Rabattausnahmen bei Auflagen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann befürwortet Preisvorteile für Arzneimittelhersteller mit Produktion und Investitionen in Deutschland, aber nicht auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen. "Standortpolitik müssen wir natürlich über den allgemeinen Haushalt finanzieren", sagte der CDU-Politiker bei einer Tagung des Verbands Pharma Deutschland in Berlin. "Das kann nicht Aufgabe des Beitragszahlers sein."
Linnemann betonte grundsätzlich, er unterstütze den Vorschlag eines Fachgremiums für eine "Standortklausel". Sie sieht vor, dass Pharmahersteller unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen von sonst vorgeschriebenen Preisrabatten bekommen können. Dazu gehören eine Tarifbindung und Vorgaben zu Forschung und Produktion in Deutschland.
Die gesetzlichen Kassen warnen davor, damit das beschlossene Sparpaket für stabile Beiträge im neuen Jahr aufzuweichen. Zu erwarten seien finanzielle Mehrbelastungen von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr./sam/DP/jha
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Thema Sparte Agrar der Bayer wird immer wertvoller werden...eben weil die Masse der Menschen, trotz Kriegen, Krisen, Seuchen, weiter stramm wächst, pro Jahr saldiert um ca 80 Mio.....bis ca 2050 mindestens 1 Mrd mehr Menschen....einige Experten rechnen mit noch mehr.
Ich denke, wir gehen über 60 sobald das Gerichtsurteil, positiv für Investoren ausfallen wird. Dann geht das ganz, ganz, schnell. Jahresendrallye hin oder her