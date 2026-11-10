FFPP veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 und informiert über die Geschäftsentwicklung

Berlin (IRW-Press/10.11.2026) - Berlin, 10. November 2026 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) teilt mit, dass deren Beteiligung , die amerikanische Fast Finance Pay Corp. (OTCID:FFPP) ("Fast Finance" oder "das Unternehmen"), Entwickler der datenschutzorientierten Kommunikationsplattform OK.secure, heute die Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2026 bekannt gegeben hat und über die aktuelle Geschäftsentwicklung öffentlich informierte.

Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2026:

* Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19 % von 3,3 Mio. US-Dollar auf 3,9 Mio. US-Dollar.

* Das Bruttoergebnis betrug 3,0 Mio. US-Dollar gegenüber 1,6 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

* Der Nettogewinn betrug 1,2 Mio. US-Dollar gegenüber 425.000 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Geschäftsergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2026:

* Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 % von 8,3 Mio. US-Dollar auf 11,0 Mio. US-Dollar.

* Das Bruttoergebnis betrug 8,0 Mio. US-Dollar gegenüber 4,0 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

* Der Nettogewinn betrug 2,0 Mio. US-Dollar, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Verlust von 7,0 Mio. US-Dollar ausgewiesen worden war.

Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, erklärte:

"Auf Basis unserer bisherigen Geschäftsergebnisse liegen wir weiterhin auf Kurs, unsere Umsatzziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Dazu trägt die wachsende Nachfrage nach unserem kostenlosen E-Mail-Dienst bei. Wir sind mit diesen Ergebnissen zufrieden und werden unser Geschäft weiterhin umsichtig führen. Dabei behalten wir Cashflow und Profitabilität im Blick. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus auf den geplanten Ausbau unseres Geschäfts mit digitalen Zahlungsdiensten im Jahr 2027.

Wir entwickeln unser Angebot an digitalen Zahlungsdiensten kontinuierlich weiter. Dazu gehören Kryptowährungs-Wallets, die zusätzliche Möglichkeiten bieten, Kryptowährungen als Zahlungsmittel einzusetzen, unter anderem mithilfe einmalig nutzbarer Zahlungskarten. Hinzu kommen B2B-Tools für Händler. Über OK.pay können Nutzer aus den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) ein E-Payment-Konto mit IBAN eröffnen und darüber weltweit Zahlungen senden und empfangen. Ergänzt wird das Angebot durch eine mit dem Konto verknüpfte Visa-Karte mit OK.pay-Branding, die sich in Apple Wallet und Google Wallet hinterlegen lässt.