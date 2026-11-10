Der Speicher-Boom steht bevor und diese Firmen könnten gewinnen

Im laufenden Jahr sollen nach Prognosen von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) weltweit Energiespeicher mit einer Leistung von 188 Gigawatt installiert werden. Das entspricht einem Anstieg von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits 2027 sollen weitere 209 Gigawatt hinzukommen. Innerhalb von nur zehn Jahren dürfte sich die weltweit installierte Speicherleistung auf rund 3.100 Gigawatt ungefähr verzehnfachen.

Die gewaltige Nachfrage der Künstlichen Intelligenz nach Energie hat den gesamten Markt an seine Grenzen geführt und die Preise für Verbraucher kräftig in die Höhe getrieben. Zwar wurde die Produktion in den letzten Jahren kräftig ausgebaut, angetrieben durch den starken Ausbau von Windrädern und Solaranlagen. Doch inzwischen stellt sich die Frage: Wohin mit dem Strom, wenn er gerade nicht gebraucht wird und wie lässt sich die Versorgung bei Dunkelflauten sichern? Die Antwort liegt zunehmend in riesigen Batteriespeichern, die sich zu einem der wachstumsstärksten Märkte der Energiebranche entwickeln.

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Sinkende Batteriekosten beschleunigen die Entwicklung. Seit 2016 sind die Preise durchschnittlich um etwa 20 Prozent jährlich gefallen, hat die Denkfabrik Ember berechnet. Damit werden immer mehr Speicherprojekte wirtschaftlich attraktiv. Ein gewaltiger Wachstumstreiber kommt aus der Technologiebranche. KI-Rechenzentren benötigen enorme Strommengen und verursachen teilweise starke Lastschwankungen. Batteriespeicher können diese abfedern, Netze entlasten und bei Stromausfällen kurzfristig einspringen. Die Leistung neu installierter Speicher für Rechenzentren ist laut BNEF im Vergleich zum Vorjahr um 880 Prozent auf 4,9 Gigawatt hochgeschnellt. Für 2027 rechnen die Analysten mit einem weiteren kräftigen Anstieg auf 6,3 Gigawatt.

Besonders profitieren könnte davon Tesla, die mit ihren Megapack-Systemen bereits zu den größten Speicheranbietern weltweit gehören. Im dritten Quartal 2026 installierte Tesla Batteriesysteme mit einer Kapazität von 13,7 Gigawattstunden. Allerdings zeigt sich auch der Preisdruck: Der Umsatz der gesamten Energiesparte sank trotz steigender Megapack-Auslieferungen um 16 Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar.

Marktführer bei den Batteriespeichersystemen ist aber BYD mit einem Anteil von 9,1 Prozent, gefolgt von Sungrow mit 8,8 Prozent und CATL mit acht Prozent. Tesla folgt mit 7,1 Prozent auf Platz vier und ist unter den zehn größten Anbietern der Welt der einzige außerhalb Chinas. Besonders beeindruckend ist BYD: Der Konzern steigerte seine Auslieferungen innerhalb eines Jahres um rund 97 Prozent. Auch Huawei und Sigenergy wachsen rasant.

Neben Tesla und den chinesischen Marktführern rücken weitere Unternehmen aus den USA und Europa in den Fokus. Der US-Spezialist Fluence Energy entwickelt komplette Batteriespeicher und die dazugehörige Steuerungssoftware. Canadian Solar hat sich über seine Tochter e-STORAGE ebenfalls etabliert. Die Auslieferungen stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 97 Prozent auf 6,1 Gigawattstunden.

In Europa könnten Siemens Energy und Wärtsilä aus Finnland profitieren. Während Siemens Energy vor allem bei Netzinfrastruktur und elektrischer Integration positioniert ist, bietet Wärtsilä neben flexibler Kraftwerkstechnik auch Batteriespeicherlösungen an. Allerdings garantiert das Marktwachstum keine steigenden Gewinne. Der intensive Wettbewerb und sinkende Batteriepreise belasten die Margen vieler Hersteller.

Technologisch könnte sich der Markt ebenfalls verändern. Bisher dominieren Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Doch Natrium-Ionen-Systeme gewinnen an Bedeutung. Natrium ist breiter verfügbar als Lithium und könnte die Rohstoffabhängigkeit reduzieren.

Für mehrtägige Dunkelflauten reichen herkömmliche Großbatterien wirtschaftlich allerdings kaum aus. Hier könnten künftig Wasserstoff, Druckluftspeicher und andere Langzeittechnologien ergänzend zum Einsatz kommen.

Zugleich verlagert sich das Wachstum zunehmend in neue Regionen. Neben China und den USA rücken Lateinamerika, Südostasien und Afrika stärker in den Fokus. Die nationalen Energiespeicherziele für 2030 haben sich laut Ember seit der Klimakonferenz COP29 im November 2024 nahezu verdreifacht. Das spricht für einen gewaltigen Wachstumsmarkt, dessen Gewinn-Potenziale bei weitem noch nicht eingepreist sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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