🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    300 Millionen für Reparatur von Tschernobyl-Hülle zugesagt

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Länder sammeln 303 Millionen Euro für Tschernobyl
    • Drohnenschlag beschädigte 2025 die Schutzhülle
    • Sanierung kostet geschätzt rund 500 Millionen Euro
    300 Millionen für Reparatur von Tschernobyl-Hülle zugesagt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Mehr als 300 Millionen Euro wollen Deutschland und weitere Länder für die Reparatur der durch einen Drohneneinschlag Anfang 2025 beschädigten Schutzhülle um die Atomruine Tschernobyl zusammenbringen. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem wichtigen Schritt hin zum Garantieren nuklearer Sicherheit. Insgesamt kamen bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris parallel zum Treffen der G7-Außenminister nach französischen Angaben 303 Millionen Euro zusammen.

    Welches Land dabei wie viel Geld zusagte, teilte das französische Finanzministerium nicht mit. 14 Länder und Organisationen hätten Zusagen gemacht. Unter anderem aus Deutschland, den USA und von der Europäischen Union kämen beachtliche Beträge. Weitere Zusagen seien in den kommenden Monaten etwa aus Griechenland und den Niederlanden zu erwarten. Im Sommer hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) mitgeteilt, dass Deutschland 50 Millionen Euro für die Reparatur bereitstellen will.

    Schutzhülle muss saniert werden

    Nach dem Drohneneinschlag Anfang 2025 braucht die Schutzhülle eine umfassende Sanierung. Die Kosten werden nach Angaben der Kraftwerksleitung auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gesagt, es habe sich um eine russische Drohne gehandelt.

    Am 26. April 1986 war in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle geraten, und es trat der größte anzunehmende Unfall (GAU) ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus./rbo/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    300 Millionen für Reparatur von Tschernobyl-Hülle zugesagt Mehr als 300 Millionen Euro wollen Deutschland und weitere Länder für die Reparatur der durch einen Drohneneinschlag Anfang 2025 beschädigten Schutzhülle um die Atomruine Tschernobyl zusammenbringen. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sprach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     