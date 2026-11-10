GTA VI vor dem Mega-Start: Wird Rockstar dem Hype gerecht?

Nach 13 Jahren Wartezeit steht die Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" unmittelbar bevor. Am 19. November soll der wohl meist erwartete Videospiel-Blockbuster aller Zeiten erscheinen. Die Vorbestellungen erreichen bereits historische Dimensionen. Für die Aktie des Entwicklers Take-Two Interactive könnte das zum entscheidenden Kurstreiber werden. Doch der enorme Hype birgt auch Risiken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Marktforscher von Sensor Tower schätzen, dass GTA VI bis zum 10. November weltweit rund 9,69 Millionen Vorbestellungen erreicht hat. Damit nähert sich Rockstar Games der Marke von 10 Millionen und übertrifft bereits die bisherigen Vorbestellrekorde von "Cyberpunk 2077", das auf mehr als 8 Millionen kam.

Die bisherigen Vorbestellungen sollen laut Sensor Tower rund 942 Millionen US-Dollar Umsatz (nach Abzug der Rückgaben) eingebracht haben. Besonders stark ist die Nachfrage auf der PlayStation 5. Mit 7,23 Millionen Exemplaren entfallen rund 75 Prozent der Vorbestellungen auf Sonys Konsole. Microsofts Xbox-Version kommt auf 2,46 Millionen.

Take-Two-Chef Strauss Zelnick bestätigte bereits, dass die Vorbestellungen die internen Erwartungen deutlich übertroffen hätten. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Derweil können Käufer, die das Spiel digital vorbestellt haben, seit dem 10. November bereits den Download starten.

Wall Street sieht Potenzial für die Take-Two-Aktie

Auch an der Börse ruhen große Hoffnungen auf dem Spielehit. Die Aktie von Take-Two notierte zum Börsenstart am 10. November mit einem Plus von knapp 10 Prozent bei rund 228 US-Dollar. Die Kursreaktion unterstreicht die enormen Erwartungen an den Blockbuster. Anleger setzen offenbar darauf, dass der Spielehit die hohen Verkaufsprognosen sogar übertreffen könnte. Laut Daten von Seeking Alpha liegt das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Analysten bei 283,96 US-Dollar.

Besonders optimistisch ist Paul Meeks von Freedom Capital Markets. In einem Bericht bei CNBC erklärte er, dass ihm die Managementprognose von 30 Millionen verkauften Exemplaren zu niedrig erscheine. "Wir gehen von 37 Millionen aus, und ich glaube, der Umsatz könnte sogar noch höher ausfallen", schrieb er.

Auch Take-Two selbst hält an seiner Jahresprognose von 8 bis 8,2 Milliarden US-Dollar bei den sogenannten Nettobuchungen fest. Das Unternehmen benötigt dafür laut JPMorgan rund 34 Millionen verkaufte Exemplare von GTA VI.

Fazit: Der Hype kann auch zur Gefahr werden

Für Anleger ist die Ausgangslage allerdings nicht ohne Risiko. Die Erwartungen an GTA VI sind enorm. Entsprechend hoch liegt die Messlatte für Rockstar Games. Sollte das Spiel technisch oder inhaltlich enttäuschen, könnte die Take-Two-Aktie erheblich unter Druck geraten.

Ein Blick auf Cyberpunk zeigt, wie schnell ein großer Hype in Enttäuschung umschlagen kann. Nach dem problematischen Marktstart des Spiels brach auch die Aktie des Entwicklers CD Projekt Red ein. Zwar sind beide Spiele und ihre Ausgangslagen nicht identisch. Das Beispiel verdeutlicht aber, wie stark die Börse auf einen misslungenen Spiele-Start reagieren kann.

Erfüllt GTA VI dagegen die enormen Erwartungen und übertrifft die Verkaufsprognosen, könnte das der Take-Two-Aktie kräftigen Rückenwind verleihen. Kaum ein Spiel wurde jemals so lange erwartet und derart intensiv gehypt. Ob Rockstar dem enormen Hype am 19. November gerecht wird, dürfte sich auch an der Börse bemerkbar machen. Für Take-Two und seine Anleger steht damit ein wegweisender Tag bevor.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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