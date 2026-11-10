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    Ukraine und Russland vereinbaren Gefangenenaustausch

    Medien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine und Russland einigen sich auf Austausch
    • Gespräche in Abu Dhabi laufen unter US-Vermittlung
    • Direkte Gespräche erstmals seit über acht Monaten
    Medien - Ukraine und Russland vereinbaren Gefangenenaustausch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Am ersten Tag ihrer Gespräche in Abu Dhabi haben die Ukraine und Russland Medienberichten zufolge einen neuen Gefangenenaustausch vereinbart. "Es gelang, sich auf einen großen Austausch von Kriegsgefangenen in naher Zukunft zu einigen", meldete das Internetportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Quellen in der ukrainischen Verhandlungsgruppe. Auch andere Medien wie die Nachrichtenagentur "Interfax-Ukraine" berichteten darüber, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

    Die für zwei Tage angesetzten Gespräche unter US-Vermittlung sind die ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit mehr als acht Monaten. Bereits bei Gesprächen im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde. Zuletzt tauschten die Kriegsparteien im Oktober Gefangene aus. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen./ast/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
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