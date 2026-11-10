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    DZ BANK stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Halten'

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    DZ BANK stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Halten'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beließ Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf 160 Franken. Nach dem dritten Quartal fehlten nur noch 327 Millionen US-Dollar, um das 4,5 Milliarden hohe Nettogewinnziel zu erreichen. Dennoch sei die Zielmarke "nur" bestätigt worden. Er rechnet damit, dass im Schlussquartal in erheblichem Umfang Veräußerungsverluste realisiert und Ru?ckstellungen weiter gestärkt werden, um Gewinne in die Folgejahre verschieben zu können./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 164,3EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Wenzel
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 171,91CHF, was eine Steigerung von +13,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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