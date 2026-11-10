DZ BANK stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beließ Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf 160 Franken. Nach dem dritten Quartal fehlten nur noch 327 Millionen US-Dollar, um das 4,5 Milliarden hohe Nettogewinnziel zu erreichen. Dennoch sei die Zielmarke "nur" bestätigt worden. Er rechnet damit, dass im Schlussquartal in erheblichem Umfang Veräußerungsverluste realisiert und Ru?ckstellungen weiter gestärkt werden, um Gewinne in die Folgejahre verschieben zu können./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 164,3EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

