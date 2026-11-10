DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 314 auf 326 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal. Nun richte sich der Fokus auf den Investorentag am 25. November - mit einem erwarteten Ausblick auf das Jahr 2027 und mittelfristigen Zielen. Er rechnet damit, dass trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung steigende Gewinne in Aussicht gestellt werden. Die Bewertung der Papiere sei nach zuletzt guter Entwicklung nicht mehr so ungewöhnlich niedrig./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 296,2EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 16:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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