DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 314 auf 326 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal. Nun richte sich der Fokus auf den Investorentag am 25. November - mit einem erwarteten Ausblick auf das Jahr 2027 und mittelfristigen Zielen. Er rechnet damit, dass trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung steigende Gewinne in Aussicht gestellt werden. Die Bewertung der Papiere sei nach zuletzt guter Entwicklung nicht mehr so ungewöhnlich niedrig./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 296,2EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 16:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 310,80 € , was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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