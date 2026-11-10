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    NVIDIA verliert binnen eines Monats mehr als ein Viertel an Wert

    Unter Druck

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    NVIDIA verliert heute 5,55 % und liegt damit deutlich hinter dem US Tech 100, der um 0,88 % nachgibt.

    Unter Druck - NVIDIA verliert binnen eines Monats mehr als ein Viertel an Wert
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Der Monatsverlust bei NVIDIA summiert sich auf 26,23 %, auf Wochensicht beträgt das Minus 16,54 %. Im heutigen Handel liegt die Aktie zwischenzeitlich noch 1,79 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar; die Chipwerte zeigen mit Gewinnen bei AMD und Broadcom sowie Verlusten bei Intel und Qualcomm ein gemischtes Bild.

    Aktueller Stand der NVIDIA Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 10.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die NVIDIA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,38 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -16,54 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -5,83 % verloren.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

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    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,18 %, über 10 Jahre bei 54,93 %.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Bil.EUR € wert.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,54 %
    1 Monat -26,23 %
    3 Monate -22,38 %
    1 Jahr -9,74 %
    Stand: 10.11.2026, 17:00 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,28 %. Intel notiert im Minus, mit -2,00 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,85 %. Broadcom legt um +2,86 % zu

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    -4,71 %
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    -26,07 %
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    -9,07 %
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    +479,20 %
    +9.314,39 %
    +1.083.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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