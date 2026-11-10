NVIDIA verliert binnen eines Monats mehr als ein Viertel an Wert

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die NVIDIA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,38 % hinnehmen.

Der Monatsverlust bei NVIDIA summiert sich auf 26,23 %, auf Wochensicht beträgt das Minus 16,54 %. Im heutigen Handel liegt die Aktie zwischenzeitlich noch 1,79 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar; die Chipwerte zeigen mit Gewinnen bei AMD und Broadcom sowie Verlusten bei Intel und Qualcomm ein gemischtes Bild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -16,54 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -5,83 % verloren.

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Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag moderat auf die Kurse gedrückt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lange war von bis zu zwei Billionen US-Dollar die Rede. Jetzt nennt der Claude-Entwickler seine Preisspanne. Hinter dem Wachstum stehen gewaltige Verpflichtungen, und Aktionäre bekommen wenig Mitsprache. Anthropic schraubt die Erwartungen herunter. …

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,18 %, über 10 Jahre bei 54,93 %.

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Bil.EUR € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,54 % 1 Monat -26,23 % 3 Monate -22,38 % 1 Jahr -9,74 %

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Stand: 10.11.2026, 17:00 Uhr

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,28 %. Intel notiert im Minus, mit -2,00 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,85 %. Broadcom legt um +2,86 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.