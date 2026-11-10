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    Nvidia: Jensen Huang droht der größte Absturz seiner Karriere

    94 Milliarden im Ehe-Trust

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    94 Milliarden US-Dollar im Familientrust, Spionageverdacht und eine Untersuchung: Für Nvidia-Chef Jensen Huang steht jetzt auch seine Karriere auf dem Spiel.

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    94 Milliarden im Ehe-Trust - Nvidia: Jensen Huang droht der größte Absturz seiner Karriere
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Walid Berrazeg

    Mehr als 528 Millionen Nvidia-Aktien liegen in einem Familientrust, den Konzernchef Jensen Huang gemeinsam mit seiner Ehefrau Lori verwaltet. Beim Schlusskurs vom Montag entspricht das einem Börsenwert von rund 94 Milliarden US-Dollar (etwa 81 Milliarden Euro). Nach Huangs öffentlich eingestandener Affäre steht damit plötzlich eine Frage im Raum: Was könnte eine Scheidung den Nvidia-Milliardär kosten? Hinweise auf eine bevorstehende Trennung gibt es bislang nicht.

    Die gewaltige Summe geht aus Nvidias offiziellen Börsenunterlagen vom Mai 2026 hervor. Demnach verwalten beide Ehepartner gemeinsam einen Trust mit genau 528.531.547 Aktien. Eine gemeinsame Verwaltung bedeutet allerdings nicht, dass Lori Huang die Hälfte der Papiere besitzt. Wie Moneywise berichtet, käme es bei einer Scheidung unter anderem auf die Eigentumsverhältnisse, die Trust-Verträge und mögliche Ehevereinbarungen an.

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    Der private Skandal könnte für Huang allerdings noch weitreichendere Folgen haben. Der Nvidia-Chef hat eine außereheliche Beziehung eingeräumt. US-Behörden verdächtigen die betreffende Geschäftsfrau laut Medienberichten, für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Nvidias Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Bislang sieht das Gremium keinen Grund zur Annahme, dass Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden.

    An der Börse hat der Fall bereits Milliarden vernichtet. Am Montag verlor die Nvidia-Aktie mehr als vier Prozent. Der Börsenwert schrumpfte um rund 200 Milliarden US-Dollar. Auch Huangs eigenes Vermögen büßte durch den Kurssturz mehrere Milliarden ein.

    Noch gefährlicher könnte für ihn die Untersuchung des Verwaltungsrats werden. Der frühere US-Börsenaufseher Gary Gensler erklärte laut Stocktwits, entscheidend sei, ob Huang Aktionäre oder Verwaltungsräte in die Irre geführt habe. Sollten sich entsprechende Vorwürfe bestätigen, könnte das seine Zukunft an der Konzernspitze gefährden.

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    Auch Morningstar warnt vor den möglichen Folgen eines Führungswechsels. Analyst Brian Colello hält es für möglich, dass ein Abgang Huangs neue KI-Geschäfte, deren Finanzierung und die gesamte Branche belasten würde. Gleichzeitig bleibt Morningstar bei seinem fairen Wert von 310 US-Dollar je Nvidia-Aktie und erwartet kurzfristig keine wesentlichen Auswirkungen auf den Umsatz.

    Fazit: Für Nvidia ist damit nicht die mögliche Scheidung das größte Risiko, sondern ein Vertrauensverlust an der Konzernspitze. Operativ erwartet Morningstar bislang keine wesentlichen Folgen. Entscheidend ist, ob die Untersuchung Hinweise auf verschwiegene Informationen liefert, die Huangs Position als Konzernchef gefährden könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 151,4EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.


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