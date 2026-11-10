Aktien heute: Elmos und NVIDIA unter Druck – Henkel legt zu

Mit einem Minus von 8,61 Prozent auf 113,60 Euro setzt Elmos Semiconductor seinen Rückgang fort. Auf Monatssicht verliert die Aktie 22,29 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 17,53 Prozent.

Am 10.11.2026 stehen deutliche Verluste bei Chip- und Energiewerten einzelnen kräftigen Kursgewinnen gegenüber. Der DAX bewegt sich mit plus 0,04 Prozent kaum, der TecDAX verliert 0,28 Prozent. In den USA geben der States 30 um 0,62 Prozent und der US Tech 100 um 0,88 Prozent nach. Unter den hier betrachteten Aktien verzeichnet Elmos den stärksten Rückgang. Take-Two führt die Gewinner an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar. Beim auf Mixed-Signal-Chips für Autos spezialisierten Unternehmen steht morgen die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum dritten Quartal an.

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Elmos Semiconductor: 113,60€ (-8,61 %)

NVIDIA: Verkaufsdruck und geteilte Erwartungen

Höher als erwartete Inflationszahlen für Oktober und enttäuschte Bewertungserwartungen beim geplanten Anthropic-Börsengang belasten das US-Börsenumfeld. NVIDIA verliert 5,55 Prozent auf 151,08 Euro. Damit summiert sich der Wochenverlust auf 16,54 Prozent, der Monatsverlust auf 26,23 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum ist die Stimmung gespalten. Ein Teil der Diskussion sieht im Rückgang eine günstigere Einstiegsmöglichkeit und unterstützt das Management. Andere Teilnehmer rechnen nach möglichen kurzen Erholungen mit weiteren Verlusten. Die Unsicherheit über den weiteren Kursverlauf ist groß.

NVIDIA: 151,08€ (-5,55 %)

SMA Solar Technology: Monatsverlust weitet sich aus

Bei SMA Solar Technology steht einem Tagesverlust von 5,29 Prozent auf 47,45 Euro weiterhin ein kräftiges Jahresplus gegenüber. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 40,56 Prozent. Auf Monatssicht verliert sie allerdings 18,82 Prozent.

Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar. SMA entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen.

SMA Solar Technology: 47,45€ (-5,29 %)

Siemens Energy: Nervosität nach erneutem Rückschlag

Unverständnis und Nervosität prägen die Diskussion über Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum. Teilnehmer sehen keinen überzeugenden Grund für den erneuten Rückgang. Andere befassen sich mit den Risiken von Hebelprodukten oder hoffen auf eine baldige Gegenbewegung. Daneben steht die Sorge, dass selbst bessere Geschäftszahlen hohe Erwartungen nicht erfüllen könnten.

Die Aktie verliert 5,07 Prozent auf 118,23 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 17,49 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Papier mit 0,29 Prozent knapp im Verlust. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Abschlag ist nicht erkennbar.

Siemens Energy: 118,23€ (-5,07 %)

SanDisk Corporation: Korrektur bleibt ausgeprägt

Der Kursrückgang bei SanDisk bleibt ausgeprägt. Die Aktie fällt um 5,02 Prozent auf 757,50 Euro. Innerhalb einer Woche verliert sie 18,70 Prozent, innerhalb eines Monats 44,31 Prozent.

Ein konkreter Auslöser für das heutige Minus ist nicht erkennbar. Die Diskussion um eine mögliche Stabilisierung ändert damit zunächst nichts an der deutlich negativen Monatsbilanz.

SanDisk Corporation: 757,50€ (-5,02 %)

Nordex: Rücksetzer nach kräftigem Anstieg

Nach dem jüngsten Anstieg gibt Nordex heute 4,86 Prozent auf 41,15 Euro ab. Die Bilanz über längere Zeiträume bleibt positiv: Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 10,17 Prozent, auf Monatssicht 16,65 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 42,25 Prozent.

Die Quartalszahlen stehen weiter im Mittelpunkt der Diskussion im wallstreetONLINE-Forum. Sie werden dort positiv bewertet. Teilnehmer sehen Chancen durch den Ausbau der Onshore-Windkraft und die internationale Aufstellung. Rücksetzer gelten in Teilen der Diskussion als mit dem positiven Chartbild vereinbar. Daneben gibt es die Vermutung, dass Leerverkäufer den Kurs belasten. Ein belegter Auslöser für das heutige Minus ergibt sich daraus nicht. Nordex veröffentlicht zudem eine Stimmrechtsmitteilung.

Nordex: 41,15€ (-4,86 %)

Moderna: Bewertungszweifel nach starkem Kursanstieg

Die hohe Bewertung von Moderna stößt im Forum auf Skepsis. Diskutiert wird, ob der Kurs bereits erhebliche künftige Erfolge in der Onkologie vorwegnimmt. Auch die Aussagekraft von Handelsvolumen und gehandelten Stückzahlen beschäftigt die Teilnehmer. Mehrere Stimmen warnen vor einem möglichen Ende des starken Anstiegs.

Heute sinkt die Aktie um 4,35 Prozent auf 231,38 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 16,93 Prozent, seit Jahresbeginn von 798,17 Prozent. Moderna kündigt die Teilnahme an der Jefferies Global Health Care Conference am 18. November an. Ein konkreter Zusammenhang zwischen diesem Termin und dem Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Moderna: 231,38€ (-4,35 %)

Nebius Group Registered (A): Hoffnung auf Ausbau und Quartalszahlen

Bei Nebius stehen im wallstreetONLINE-Forum die Ausbaupläne und die Nachfrage nach KI-Rechenleistung im Vordergrund. Teilnehmer diskutieren eine geplante KI-Fabrik in Estland sowie Erwartungen an Umsatz, wiederkehrende Erlöse und die nächsten Quartalszahlen. Die jüngsten Verluste werden nicht durchweg als Zeichen eines schwächeren Geschäftsmodells gewertet.

Die A-Aktie fällt heute um 4,09 Prozent auf 123,03 Euro. Auf Monatssicht verliert sie 35,64 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt sie weiterhin 74,97 Prozent. Einen konkreten neuen Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Nebius Group Registered (A): 123,03€ (-4,09 %)

Micron Technology: Forum bleibt trotz Verlusten zuversichtlich

Micron Technology verliert 3,12 Prozent auf 635,05 Euro. Der Speicherchiphersteller verzeichnet damit auf Wochensicht ein Minus von 13,60 Prozent und auf Monatssicht von 29,81 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 159,83 Prozent deutlich im Plus.

Das Umfeld für KI-Werte wird von den gedämpften Bewertungserwartungen beim Anthropic-Börsengang belastet. Eine Micron-spezifische Unternehmensmeldung als Auslöser ist nicht erkennbar. Im wallstreetONLINE-Forum stehen dem Kursrückgang überwiegend zuversichtliche Einschätzungen zur Geschäftslage gegenüber. Teilnehmer setzen auf die Bedeutung von KI-Speichern und blicken auf die NVIDIA-Zahlen. Zugleich bleibt offen, wie der Markt darauf reagiert.

Micron Technology: 635,05€ (-3,12 %)

Take-Two Interactive Software: Wochengewinn wächst deutlich

Take-Two Interactive Software gehört mit einem Plus von 4,26 Prozent auf 200,70 Euro zu den auffälligen Gewinnern. Bereits vorbörslich ist die Aktie gefragt. Ein konkreter unternehmensbezogener Grund für den Anstieg ist nicht erkennbar.

Der Spielepublisher mit Marken wie GTA, Red Dead und NBA 2K baut seinen Wochengewinn auf 16,07 Prozent aus. Auf Monatssicht beträgt das Plus 5,34 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Verlust von 8,00 Prozent.

Take-Two Interactive Software: 200,70€ (+4,26 %)

Henkel VZ: Umsatzentwicklung und Chartbild im Fokus

Bei Henkel VZ richtet sich die Aufmerksamkeit im wallstreetONLINE-Forum auf die Geschäftsentwicklung und die Charttechnik. Teilnehmer diskutieren eine starke Umsatzsteigerung im dritten Quartal und einen aktualisierten Ausblick. Daneben wird ein positives charttechnisches Signal aufgegriffen.

Die Vorzugsaktie steigt um 3,95 Prozent auf 87,17 Euro. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort: Auf Wochensicht gewinnt sie 6,74 Prozent, auf Monatssicht 16,63 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 24,82 Prozent.

Henkel VZ: 87,17€ (+3,95 %)

SUESS MicroTec: Kaufmeldung begleitet die Erholung

Eine Kaufmeldung zu Jan Smits begleitet den Kursanstieg bei SUESS MicroTec. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Mitteilungen zu Geschäften von Führungspersonen und ihnen nahestehenden Personen. Auch im Forum richtet sich der Blick auf Insiderkäufe.

Die Aktie des Halbleiterausrüsters gewinnt 3,36 Prozent auf 47,73 Euro. Das Tagesplus gleicht die jüngsten Verluste nur teilweise aus. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,44 Prozent, auf Monatssicht von 27,34 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Zuwachs von 22,77 Prozent.

SUESS MicroTec: 47,73€ (+3,36 %)

Daimler Truck Holding: Kursgewinn ohne klaren Auslöser

Daimler Truck Holding legt um 2,88 Prozent auf 43,12 Euro zu. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 6,77 Prozent, seit Jahresbeginn 15,71 Prozent. Der Monatszuwachs beträgt 3,84 Prozent.

Der Lkw- und Bushersteller veröffentlicht heute eine Stimmrechtsmitteilung. Ein konkreter Auslöser für den Kursgewinn ist nicht erkennbar. Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum bleibt fragend und skeptisch, ohne einen konkreten Kurstreiber zu benennen.

Daimler Truck Holding: 43,12€ (+2,88 %)

Advanced Micro Devices: Gegenbewegung im schwachen Chipumfeld

Während NVIDIA und Micron nachgeben, steigt Advanced Micro Devices um 2,87 Prozent auf 467,88 Euro. Der Prozessor- und Grafikchipentwickler baut damit seinen Wochengewinn auf 13,96 Prozent aus.

Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für das Plus ist nicht erkennbar. Trotz des jüngsten Anstiegs liegt die Aktie auf Monatssicht 12,02 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn gewinnt sie 161,07 Prozent.

Advanced Micro Devices: 467,88€ (+2,87 %)

Rheinmetall: Erholung trifft auf kontroverse Wachstumsdebatte

Die langfristigen Wachstumsperspektiven von Rheinmetall sorgen im wallstreetONLINE-Forum für kontroverse Einschätzungen. Im Mittelpunkt steht eine dort diskutierte Absichtserklärung mit Nel ASA. Optimistische Teilnehmer sehen Chancen durch mögliche dezentrale E-Fuel-Anlagen. Skeptische Stimmen halten solche Szenarien für zu vage und messen ihnen vorerst wenig Bedeutung für den Kurs bei.

Rheinmetall gewinnt heute 2,02 Prozent auf 862,10 Euro. Die Erholung relativiert sich im längeren Verlauf: Auf Wochensicht verliert die Aktie 13,10 Prozent, auf Monatssicht 7,10 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 44,44 Prozent.

Rheinmetall: 862,10€ (+2,02 %)

Fazit

Die Kursbewegungen bleiben uneinheitlich. Bei Elmos, NVIDIA und SanDisk setzen sich deutliche Monatsverluste fort. Nordex und Moderna geben dagegen nach kräftigen Zuwächsen nach. Auf der Gewinnerseite stehen sowohl Aktien mit positiver Monatsbilanz als auch Erholungswerte wie SUESS MicroTec und Rheinmetall.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.