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    Eurokurs gibt nach US-Verbraucherpreisdaten deutlich nach

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt nach unerwartet hoher US-Inflation
    • US-Inflation stärkt Erwartungen an Fed-Zinsschritt
    • Sinkende Ölpreise stützen den Euro diesmal nicht
    Devisen - Eurokurs gibt nach US-Verbraucherpreisdaten deutlich nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisdaten spürbar nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1159 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch fast einen Cent mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1214 (Montag: 1,1193) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8917 (0,8934) Euro.

    Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der US-Notenbank stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

    "Im November dürfte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich eine Vier vor dem Komma stehen haben", erwartet Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Vor dem Hintergrund dieser Inflationsentwicklung sollte eine Fed-Leitzinserhöhung auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen konnte." Erst im Verlauf des Jahres 2027 sollte der Preisauftrieb laut Chlench deutlich nachlassen. Fallende Rohölpreise und hohe Produktivitätsgewinne dürften die Preise dämpfen.

    Die erneut gefallenen Rohölpreise stützten den Euro in diesem Umfeld nicht wie am Vortag. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee erstmals seit August wieder weniger als 90 Dollar. Derzeit belasten Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis.

    Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83545 (0,83430) britische Pfund, 177,38 (176,79) japanische Yen und 0,9203 (0,9164) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.049 Dollar. Das waren rund 90 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he





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