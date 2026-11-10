DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie starke Zahlen zum dritten Quartal, die über den Erwartungen gelegen hätten. Die Übernahme der Commerzbank nebst deren Integration scheine schneller zu kommen als urspru?nglich geplant. Die Italiener gingen taktisch weiter sehr geschickt vor. Daher glaubt er, dass sich dies positiv im Gewinn der italienischen Großbank widerspiegeln sollte. Die Papiere blieben attraktiv bewertet./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dr. Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,53 € , was eine Steigerung von +4,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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