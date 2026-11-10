Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.025,12USD pro Feinunze und notiert damit -2,78 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,86 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,91USD und verzeichnet ein Minus von -0,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 86,64USD und verzeichnet ein Plus von +0,34 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.024,30 USD -0,41 % Platin 1.536,18 USD -1,62 % Aluminium 3.029,33 USD -1,83 % Erdgas 3,250 USD +2,27 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,86 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.11.26, 17:29 Uhr.