Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.025,12USD pro Feinunze und notiert damit -2,78 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,86 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,91USD und verzeichnet ein Minus von -0,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 86,64USD und verzeichnet ein Plus von +0,34 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.024,30USD
|-0,41 %
|Platin
|1.536,18USD
|-1,62 %
|Aluminium
|3.029,33USD
|-1,83 %
|Erdgas
|3,250USD
|+2,27 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -3,86 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.11.26, 17:29 Uhr.