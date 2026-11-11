Iran-Krieg belastet Airlines – doch diese Aktie soll jetzt abheben

Die Bank hat ihre Einstufung für American Airlines von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben. Mit einem Kursziel von 17,50 US-Dollar liegt Rothschild über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 15,35 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.

Steigende Treibstoffkosten setzen Fluggesellschaften unter Druck. Doch ausgerechnet bei American Airlines sieht die Investmentbank Rothschild & Co. Redburn jetzt eine Kaufchance. Höhere Ticketpreise, ein gestärktes Streckennetz und Investitionen in wichtige Drehkreuze könnten dem US-Konzern zu steigenden Umsätzen und besseren Margen verhelfen.

Höhere Ticketpreise als entscheidender Faktor

Analyst Gavin Tennant begründet die optimistischere Einschätzung mit der operativen Entwicklung des Unternehmens. Das neu aufgestellte Streckennetz und Investitionen in wichtige Flughafendrehkreuze böten Spielraum für höhere Erlöse. Gleichzeitig könne American Airlines seine Verschuldung reduzieren und langfristig die Gewinnmargen verbessern.

An der Börse steht die Aktie bislang unter Druck. Seit Jahresbeginn hat sie knapp 8 Prozent verloren. Der Iran-Krieg hat die Kerosinpreise in die Höhe getrieben und damit die Gewinnmargen der Fluggesellschaft belastet. American Airlines reagierte unter anderem mit höheren Ticketpreisen, einer Verkleinerung der Flotte und einem reduzierten Angebot an einigen Flughäfen. Zuletzt zeigte sich allerdings eine Erholung: Innerhalb des vergangenen Monats legte die Aktie um 11 Prozent zu.

Analysten setzen auf anhaltend hohe Flugpreise

Rothschild sieht einen weiteren möglichen Vorteil: Sollten die Treibstoffkosten wieder sinken, könnte American Airlines die zuvor durchgesetzten Preiserhöhungen beibehalten.

"Die starke Nachfrage nach Flugreisen in den USA, ein maßvolles Kapazitätswachstum und Schwankungen bei den Treibstoffkosten dürften dafür sorgen, dass die Flugpreise bis 2027 auf einem hohen Niveau bleiben", schrieb Tennant. Sinkende Kerosinpreise könnten den Margen anschließend zusätzlichen Schub verleihen.

Zudem sei die Aktie vergleichsweise günstig bewertet und biete einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger, die auf eine Verbesserung des Geschäfts setzen.

An der Wall Street ist die Einschätzung allerdings geteilt. Laut Daten von LSEG empfehlen 12 der 26 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. 13 Experten raten lediglich zum Halten. Die Kaufempfehlung von Rothschild gehört damit zu den optimistischeren Stimmen am Markt.

Fazit

American Airlines könnte von anhaltend hohen Ticketpreisen und sinkenden Treibstoffkosten profitieren. Ob daraus tatsächlich eine nachhaltige Erholung wird, hängt jedoch maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Kerosinpreise und der Reisenachfrage ab.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die American Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 14,11USD auf Nasdaq (11. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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