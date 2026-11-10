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    Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an

    Aktien Europa Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte setzen ihre Gewinne fort
    • Ölpreise und Chip-Erholung geben Börsen Rückenwind
    • EuroStoxx 50 und SMI steigen, FTSE gibt leicht nach
    Aktien Europa Schluss - Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."

    Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 6.327,87 Punkte. Zwischenzeitlich erreichte der Index den höchsten Stand seit zwei Monaten. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss etwas tiefer./bek/he






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    Verfasst von dpa-AFX
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