Börsen im Minus: Hypoport springt über 13 Prozent – SDAX trotzt dem Trend Der Börsen-Tag 41 0 Kommentare

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA – doch der SDAX hält dagegen. Bei den Einzelwerten glänzen HYPOPORT und Airbus, während Elmos Semiconductor deutlich verliert.

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