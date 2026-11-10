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    Börsen im Minus: Hypoport springt über 13 Prozent – SDAX trotzt dem Trend

    Der Börsen-Tag

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    Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA – doch der SDAX hält dagegen. Bei den Einzelwerten glänzen HYPOPORT und Airbus, während Elmos Semiconductor deutlich verliert.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Minus: Hypoport springt über 13 Prozent – SDAX trotzt dem Trend
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    **Börsen überwiegend im Minus – SDAX trotzt dem Abwärtstrend** Die wichtigsten deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute überwiegend Verluste. Lediglich der SDAX hält sich im Plus: Der Nebenwerteindex gewinnt 0,17 Prozent auf 18.081,12 Punkte. Der DAX gibt um 0,29 Prozent auf 26.351,48 Punkte nach und zeigt sich damit robuster als die meisten anderen betrachteten Indizes. Deutlicher fallen die Abschläge beim MDAX aus, der 0,80 Prozent auf 31.014,45 Punkte verliert. Der TecDAX liegt mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 4.032,51 Punkten nahezu gleichauf. Auch die US-Indizes stehen unter Druck. Der States 30 sinkt um 0,80 Prozent auf 51.991,60 Punkte und verzeichnet damit denselben prozentualen Rückgang wie der MDAX. Das größte Minus im Vergleich weist der States 500 auf: Er verliert 0,90 Prozent auf 7.483,28 Punkte. Zwischen dem stärksten Index, dem SDAX, und dem schwächsten, dem States 500, liegt damit eine Spanne von 1,07 Prozentpunkten.

    DAX: Airbus an der Spitze, Siemens Energy am Ende

    Im DAX führte Airbus mit einem Plus von 4,89 Prozent die Gewinnerliste an. Henkel VZ legte um 3,66 Prozent zu, Zalando um 3,36 Prozent. Auf der Verliererseite verlor Siemens Energy 3,72 Prozent. Volkswagen Vz büßte 2,41 Prozent ein, BMW 0,88 Prozent.

    MDAX: SUESS MicroTec vorn, Elmos Semiconductor schwach

    SUESS MicroTec war mit einem Zuwachs von 4,92 Prozent stärkster MDAX-Wert. ThyssenKrupp gewann 2,19 Prozent, Lanxess 2,11 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten Elmos Semiconductor mit minus 5,47 Prozent und K+S mit minus 5,06 Prozent. AUTO1 Group gab 3,84 Prozent nach.

    SDAX: HYPOPORT deutlich im Plus

    Im SDAX setzte sich HYPOPORT mit einem Plus von 13,34 Prozent klar an die Spitze. KSB Vz. stieg um 4,33 Prozent, die Dt. Beteiligungs AG um 4,24 Prozent. Energiekontor verlor 4,10 Prozent und Medios 3,51 Prozent. PVA TePla sank um 2,97 Prozent.

    TecDAX: SUESS MicroTec stärkster Wert

    SUESS MicroTec führte auch im TecDAX die Gewinner mit plus 4,92 Prozent an. OHB legte 2,21 Prozent zu, Bechtle 1,93 Prozent. Am stärksten unter Druck standen Elmos Semiconductor mit minus 5,47 Prozent und Nordex mit minus 3,58 Prozent. PVA TePla verlor 2,97 Prozent.

    States 30: Gewinner- und Flopwerte alle im Plus

    Bei den Topwerten des States 30 führte Travelers Companies mit einem Plus von 1,05 Prozent vor Amazon mit 0,78 Prozent und Unitedhealth Group mit 0,67 Prozent. Auch die als Flopwerte aufgeführten Titel notierten im Plus: Unitedhealth Group legte laut Daten um 0,67 Prozent zu, Procter & Gamble um 0,30 Prozent und Coca-Cola um 0,28 Prozent.

    States 500: Take-Two Interactive Software vorn

    Take-Two Interactive Software war im States 500 mit einem Zuwachs von 6,97 Prozent stärkster Wert. Charter Communications Registered (A) gewann 4,50 Prozent, Global Payments 4,48 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Aktien verzeichneten ebenfalls positive Veränderungen: KLA Corporation stieg um 0,43 Prozent, Duke Energy und Raymond James Financial jeweils um 0,38 Prozent.



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