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    Deutliche Kursverluste - US-Inflationsdaten belasten

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Anleihen gaben wegen US-Zinssorgen nach
    • US-Inflation befeuert Zinserwartungen für Dezember
    • Öl unter 90 Dollar stützte Anleihen nicht
    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursverluste - US-Inflationsdaten belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts der gestiegenen Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,49 Prozent auf 122,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,31 Prozent.

    Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der US-Notenbank stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

    Mittlerweile ist eine Zinserhöhung im Dezember an den Finanzmärkten fest eingepreist. Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet. Die Experten der Commerzbank erwarten jedoch nicht, dass ein solcher Schritt eine Mehrheit im Offenmarktausschuss finden wird. "Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass die eine Zinserhöhung vom September nicht ausreicht, um die Inflation spürbar zu dämpfen, zumal die Wirtschaft weiterhin brummt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist", schreibt die Commerzbank. "Wir erwarten, dass die Notenbank die Zinsen im Dezember erneut um 25 Basispunkte anhebt."

    Die erneut gefallenen Rohölpreise stützten die Anleihen in diesem Umfeld nicht wie am Vortag. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee erstmals seit August wieder weniger als 90 Dollar. Derzeit belasten Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis./jsl/he





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