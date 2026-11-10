Deutliche Kursverluste - US-Inflationsdaten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts der gestiegenen Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,49 Prozent auf 122,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,31 Prozent.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der US-Notenbank stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.