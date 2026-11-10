Dax dämmt Gewinne ein
Aktien Frankfurt Schluss
- Dax setzt Erholung fort und legt 0,31 Prozent zu
- US-Inflation und Fed-Signale sorgen für Unruhe
- Sinkende Ölpreise stützen Aktien, MDax gibt nach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax -Erholung hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der zuletzt nachlassenden Abwärtsdynamik bei den Ölpreisen und schwächelnder US-Börsen rettete der deutsche Leitindex aber nur ein Plus von 0,31 Prozent auf 26.347,45 Punkte ins Ziel. Gleichwohl rückt das Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Zählern wieder zunehmend in Sichtweite. Der MDax rutschte am Ende mit 31.034,35 Punkten um 0,12 Prozent ins Minus.
Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatten am frühen Nachmittag nur für einem moderaten Dämpfer gesorgt. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember preisen die Finanzmärkte bereits ein. Dass sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, für mindestens zwei weitere Anhebungen aussprach, sorgte dann allerdings für etwas Unruhe am Markt. Davor hatte schon US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet und auch eine deutliche Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.
Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, als nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber halfen die Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte./gl/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
hase Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif das nennt man mobing was du da treibst
Kann mal einer dem Laberer den Stecker ziehen?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔