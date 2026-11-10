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    Dax dämmt Gewinne ein

    Aktien Frankfurt Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax setzt Erholung fort und legt 0,31 Prozent zu
    • US-Inflation und Fed-Signale sorgen für Unruhe
    • Sinkende Ölpreise stützen Aktien, MDax gibt nach
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax dämmt Gewinne ein
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax -Erholung hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der zuletzt nachlassenden Abwärtsdynamik bei den Ölpreisen und schwächelnder US-Börsen rettete der deutsche Leitindex aber nur ein Plus von 0,31 Prozent auf 26.347,45 Punkte ins Ziel. Gleichwohl rückt das Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Zählern wieder zunehmend in Sichtweite. Der MDax rutschte am Ende mit 31.034,35 Punkten um 0,12 Prozent ins Minus.

    Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatten am frühen Nachmittag nur für einem moderaten Dämpfer gesorgt. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember preisen die Finanzmärkte bereits ein. Dass sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, für mindestens zwei weitere Anhebungen aussprach, sorgte dann allerdings für etwas Unruhe am Markt. Davor hatte schon US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet und auch eine deutliche Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.

    Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, als nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber halfen die Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte./gl/he






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