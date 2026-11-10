Nebius Group Registered (A) sackt nach Tagesplus um 6,58 % ab

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Nebius Group Registered (A) insgesamt ein Minus von -25,08 % zu verkraften.

Ein zwischenzeitliches Plus von 1,88 % hält bei Nebius Group Registered (A) nicht: Die Aktie rutscht im Tagesverlauf deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Nebius Group Registered (A) Aktie damit -4,19 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nebius Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +70,20 % erlebt.

Während Nebius Group Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,35 %. Damit gehört Nebius Group Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,19 % 1 Monat -37,40 % 3 Monate -25,08 % 1 Jahr +21,99 %

Stand: 10.11.2026, 18:00 Uhr

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 142,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,39 %, über 10 Jahre bei 22,35 %.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,63 Mrd.EUR € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Nebius Group Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nebius Group Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.