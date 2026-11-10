RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane reduzierte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2027 um etwa vier bis fünf Prozent und für das Ebit 2028 um etwa zwei Prozent. Grund seien höhere Treibstoffkosten für die Fluggesellschagt, hieße es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 8,786EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.



