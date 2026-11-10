Kurse steigen weiter - Ölpreisrückgang hilft

Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 6.327,87 Punkte. Zwischenzeitlich erreichte der Index den höchsten Stand seit zwei Monaten. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss etwas tiefer.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aussagen der US-Notenbankgouverneurin Lorie Logan, die auf steigende Leitzinsen hindeuten, übten im späten Handel etwas Druck auf die Kurse aus. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA fielen am frühen Nachmittag höher aus als angenommen, belasteten aber die Kurse an Europas Börsen nicht stärker.

An der Spitze der Einzelsektoren lagen Finanzwerte und konjunkturzyklische Aktien. Im Technologiesegment fielen Infineon positiv auf. Der Halbleiterhersteller erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Die Aktie gewann knapp ein Prozent.

Weniger gefragt waren dagegen defensive Werte. Im Telekomsektor verloren Aktien von Vodafone rund ein Prozent. Die Analysten der US-Bank JPMorgan sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie knapp verfehlt.

Schwächster Sektor waren die Ölwerte . Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise am Dienstag weiter nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +29,36 %/+94,04 % bedeutet.



