DZ BANK stuft Patrizia auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate von 10,20 auf 9,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate überzeugten durch eine nach wie vor strikte Kostendisziplin der Immobiliengruppe, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Dienstag. Die Marktbedingungen und insbesondere auch die Stimmung für den Sektor hätten sich aber durch den kontinuierlichen Zinsanstieg weiter eingetrübt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 6,46EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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