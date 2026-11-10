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    Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027

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    Für Sie zusammengefasst
    • Martin Huber wird 2027 neuer Finanzchef bei Symrise
    • Olaf Klinger beendet nach elf Jahren seine Amtszeit
    • Walter Ribeiros Vorstandsmandat bis 2031 verlängert
    Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027
    Foto: Symrise

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise wechselt den Finanzchef aus. Martin Huber (56) übernehme die Position zum 1. April 2027, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend in Holzminden mit. Er verfüge über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung. Olaf Klinger (61) beende seine "erfolgreiche, elfjährige Amtszeit" zum 31. März. Darüber hinaus sei das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (56) als Präsident Taste, Nutrition & Health um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert worden, hieß es weiter./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 26.396 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +5,81 %/+17,57 % bedeutet.





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