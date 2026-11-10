Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 26.396 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +5,81 %/+17,57 % bedeutet.