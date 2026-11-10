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    Deutliche Gewinne

    Aktien Wien Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse gewinnt dank sinkender Ölpreise deutlich
    • ATX steigt um 1,34 Prozent auf 6.650,55 Punkte
    • Mayr-Melnhof-Aktien springen nach Verkauf stark
    Aktien Wien Schluss - Deutliche Gewinne
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Haupttreiber waren die fallenden Ölpreise. Der Leitindex ATX zog um 1,34 Prozent auf 6.650,55 Punkte an. Der breitere ATX Prime legte um 1,29 Prozent auf 3.261,33 Zähler zu. Auch an den europäischen Börsen ging es nach oben.

    Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. Der Ölpreis ist mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar aber wieder 91,98 US-Dollar, ein Minus von 0,6 Prozent.

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    Auf die Stimmung drückten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise, die im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Damit wurden die Ängste vor einer gegensteuernden US-Leitzinserhöhung im Dezember unterfüttert.

    In Österreich hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar.

    Die Analysten der Baader Bank wiederum haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Mayr-Melnhof bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest. Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen an der Spitze des ATX um 9,25 Prozent auf 73,20 Euro. Zwischenzeitlich lag das Plus bei 18 Prozent.

    Der ATX wurde erneut maßgeblich von den schwergewichteten Bankenwerten getragen. Die Aktien der Erste Group, Bawag und Raiffeisen Bank International legten um 2,7 bis 2,0 Prozent zu. Damit folgten sie dem europäischen Trend, wo der Bankensektor mit einem Plus von 1,8 Prozent die stärkste Branche ist.

    Das derzeit positive Techumfeld brachte AT&S-Aktien ein Plus von 1,3 Prozent. Für die Papiere des Halbleiterherstellers ist das dieses Jahr ein eher unspektakulärer Tag, liegt doch der Anstieg seit Jahresbeginn bei etwa 250 Prozent.

    Wenig überraschend angesichts fallender Ölpreise war in Europa der Sektor Öl und Gas mit den größten Abgaben konfrontiert. Das spüren auch die Papiere der OMV , die 1,5 Prozent nach unten gingen. Am Ende des ATX standen Lenzing mit einem Minus von 3,8 Prozent./moe/mik/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 111,8 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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    Verfasst von dpa-AFX
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