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    Die Telecom Review Group beschleunigt den Weg zu 10Giga GCC mit U6GHz

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    DUBAI, VAE, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem 20. Telecom Review Leaders' Summit, der vom 20. bis 21. Oktober 2026 im Ritz-Carlton, Dubai Jumeirah Beach Residence, stattfand, erörterten Branchenführer, wie das Frequenzspektrum im oberen 6-GHz-Bereich (U6GHz) und 5G-Advanced den Weg der GCC-Staaten hin zu einer 10-Gbit/s-Konnektivität beschleunigen könnten.

    Unter der Moderation von Issam Eid, Group CMO und Partner bei der Telecom Review Group, versammelte die Podiumsdiskussion Dr. Bilel Jamoussi, stellvertretender Direktor des ITU-Büros für Telekommunikationsstandardisierung und Leiter der Abteilung für Studiengruppen und Politik (SPD); Jawad Abbassi, Leiter der Region MENA bei der GSMA; Ing. Saif Bin Ghalita, Exekutivdirektor für Technologieentwicklung bei der TDRA; Dr. Mahmoud Sherif, Leiter für Innovation und technische Geschäftsentwicklung bei du; Dr. Ayman Elnashar, Vizepräsident für Technologiestrategie, Architektur und Innovation bei etisalat; Steven Liu, Vizepräsident für ICT-Marketing und Lösungsvertrieb bei Huawei Middle East and Central Asia; sowie Omar Samman, Leiter Netzwerke – Golfregion bei Ericsson.

    Frequenzpolitik bildet die Grundlage

    Die Fortschritte der VAE beim kommerziellen Ausbau im U6-GHz-Bereich spiegeln die Bedeutung einer vorausschauenden Frequenzpolitik und regulatorischen Koordination wider. Ingenieur Bin Ghalita skizzierte die Frequenz-Roadmap des Landes, einschließlich der Zuweisung von 500 MHz im 6-GHz-Band für Indoor-WLAN im Jahr 2020 und der anschließenden Zuweisung von 700 MHz im Bereich von 6,425–7,125 GHz für die Internationale Mobilfunkkommunikation (IMT) im Nationalen Frequenzplan 2024.

    Diese Maßnahmen ebneten den Weg für die kommerzielle Einführung von U6-GHz-Netzen durch etisalat und du. „Im Zusammenhang mit der kommerziellen Einführung von U6-GHz möchte ich insbesondere Huawei würdigen, mit dem die VAE seit mehr als 25 Jahren zusammenarbeiten. Huawei hat seine Zusagen stets eingehalten", erklärte Ing. Bin Ghalita. „Diese Art der Zusammenarbeit ist es, die unsere Ziele in konkrete Fortschritte umsetzt."

    Die Regulierungsbehörden müssen sich zudem mit der Gerätekompatibilität und der Koordinierung von Interferenzen befassen.

    „Die Aufgabe der Regulierungsbehörde endet nicht mit der Frequenzzuteilung; sie dauert so lange an, bis sich die Investitionen und die Partnerschaften in ein besseres Erlebnis für die Gesellschaft niederschlagen", bemerkte Ing. Bin Ghalita.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Telecom Review Group beschleunigt den Weg zu 10Giga GCC mit U6GHz DUBAI, VAE, 10. November 2026 /PRNewswire/ - Auf dem 20. Telecom Review Leaders' Summit, der vom 20. bis 21. Oktober 2026 im Ritz-Carlton, Dubai Jumeirah Beach Residence, stattfand, erörterten Branchenführer, wie das Frequenzspektrum im oberen …
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