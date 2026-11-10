JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 68,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den durchwachsenen Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Anlagenbauer überarbeitet, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die wichtigste Aussage auf der anschließenden Analystenkonferenz sei der anhaltende Optimismus mit Blick auf die Nachfrage sowie die Auftrags-Pipeline gewesen. Dieser unterstütze die Konsensschätzungen für das organische Wachstum./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 72,25EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68,50

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,50 € , was einem Rückgang von -5,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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