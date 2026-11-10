RBC stuft UNICREDIT SPA auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 83,59EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte