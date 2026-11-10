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    Charter Communications Registered (A): Vom Tagesminus zum Kurssprung

    Kurssprung

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    Charter Communications Registered (A) springt um 9,01 % nach oben, während der States 500 um 0,84 % nachgibt.

    Kurssprung - Charter Communications Registered (A): Vom Tagesminus zum Kurssprung
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Auf ein zwischenzeitliches Minus von 2,26 % folgt bei Charter Communications Registered (A) ein kräftiger Kursanstieg. Die Wettbewerber Verizon Communications und AT&T legen mit 1,10 % beziehungsweise 1,00 % deutlich weniger zu. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

    Charter Communications Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Obwohl sich die Charter Communications Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,60 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Charter Communications Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +12,01 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,88 %. Im Jahr 2026 gab es für Charter Communications Registered (A) bisher ein Minus von -34,48 %.

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    Während Charter Communications Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,84 %.

    Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

    Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

    Es gibt 114 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,99 Mrd.EUR € wert.

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    Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA – doch der SDAX hält dagegen. Bei den Einzelwerten glänzen HYPOPORT und Airbus, während Elmos Semiconductor deutlich verliert.

    Die Aktie von Charter Communications Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -34,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei -29,33 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Charter Communications Registered (A)

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. AT&T notiert im Plus, mit +1,00 %.

    Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,01 %
    1 Monat +24,88 %
    3 Monate -12,60 %
    1 Jahr -39,18 %
    Stand: 10.11.2026, 19:00 Uhr

    Charter Communications Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Charter Communications Registered (A)

    +4,78 %
    +10,32 %
    +23,37 %
    -13,95 %
    -41,38 %
    -70,10 %
    -81,01 %
    -54,10 %
    -43,87 %
    ISIN:US16119P1084WKN:A2AJX9
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