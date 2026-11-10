Ianalumab zeigt weitere Verbesserungen nach zwei Jahren
Novartis
- Bis Woche 108 verbesserte sich die Krankheitsaktivität weiter
- Langzeitdaten wurden beim ACR-Kongress als Poster präsentiert
- Ianalumab zielt auf B-Zellen; FDA-Entscheid noch dieses Jahr
BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat mit seinem Wirkstoffkandidaten Ianalumab bei der Behandlung des Sjögren-Syndroms auch langfristig positive Ergebnisse erzielt. Bei Patienten, die den Wirkstoff über zwei Jahre monatlich erhielten, verbesserte sich die Krankheitsaktivität bis zur Woche 108 weiter.
Die Ergebnisse wurden am Dienstag am Jahreskongress des American College of Rheumatology in einer Postersitzung präsentiert, teilte der Pharmakonzern mit. Bei der Sjögren-Krankheit handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die vor allem Drüsen befällt und zu starker Trockenheit von Augen und Mund führt, aber auch andere Organe schädigen kann.
Ianalumab ist ein monoklonaler Antikörper, der auf B-Zellen abzielt, die bei der Autoimmunerkrankung eine wichtige Rolle spielen. Der Wirkstoff befindet sich in mehreren Ländern im Zulassungsverfahren. In den USA wird noch im laufenden Jahr eine Entscheidung der Arzneimittelbehörde FDA erwartet./ra/to/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 146,1 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5071. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -24,68 %/-0,72 % bedeutet.
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"FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe."
...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
Ich habe die Aktie jetzt ca 10 Jahre und bis 2023 würde ich dir komplett zustimmen. Es war zum Haareraufen und ich musste mich mit den Dividenden und Wechselkursgewinnen trösten.