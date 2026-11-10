Ianalumab zeigt weitere Verbesserungen nach zwei Jahren

Ianalumab ist ein monoklonaler Antikörper, der auf B-Zellen abzielt, die bei der Autoimmunerkrankung eine wichtige Rolle spielen. Der Wirkstoff befindet sich in mehreren Ländern im Zulassungsverfahren. In den USA wird noch im laufenden Jahr eine Entscheidung der Arzneimittelbehörde FDA erwartet./ra/to/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 146,1 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5071. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -24,68 %/-0,72 % bedeutet.