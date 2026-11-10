Prager Studenten protestieren gegen umstrittene Medienreform

PRAG (dpa-AFX) - Studenten und Lehrende verschiedener Universitäten sind in Prag auf die Straße gegangen, um gegen geplante Änderungen bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien zu protestieren. Zu einer Abschlusskundgebung am Abend versammelten sich Hunderte auf dem Platz der Republik im Zentrum der tschechischen Hauptstadt.

Die Teilnehmer skandierten "Wir geben die Medien nicht auf!". Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie "Unabhängige Medien sind ein Pfeiler der Demokratie". Mehr als 2.000 Studenten und Absolventen der Journalistik unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie ihre Sorgen um die künftige Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Fernsehen- und Rundfunksender zum Ausdruck brachten.