Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi
- Merck erhält in den USA die Zulassung für Pimjetmi
- Pimjetmi ist eine tägliche orale Therapie gegen TGCT
- Studie zeigte weniger Schmerzen und bessere Funktion
BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat in den USA eine Marktzulassung für Pimjetmi erhalten. Die zuständige Behörde FDA habe das Medikament als neue, einmal täglich verabreichte, orale, systemische Behandlung für definierte Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT) genehmigt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Phase-3-Studie MANEUVER habe für Pimjetmi früh einsetzendes und anhaltendes Tumoransprechen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen in allen Bewertungen des Therapieergebnisses einschließlich körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen belegt, hieß es weiter. Das Medikament habe dabei eine hohe objektive Ansprechrate (ORR) bei beherrschbarem Sicherheitsprofil erzielt./he/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 149,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+6,99 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
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Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.
Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)