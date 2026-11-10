Der Dokumentarfilm Shenzhen: People Who Build the Future feiert heute Premiere. Der Film, dessen Drehbuch vom zweifachen Oscar-Preisträger Malcolm Clarke stammt und der von ihm selbst erzählt wird, bietet durch seine scharfsinnige Stimme und Erzählkunst einen intimen und fesselnden Einblick in eine der dynamischsten Metropolen der Welt.

Der Film geht über die bekannten Skylines und das rasante Wirtschaftswachstum hinaus und beleuchtet den wahren Motor der Stadt, verkörpert durch sieben Menschen aus verschiedenen Generationen. Von den frühen Pionieren, die den Grundstein für die Stadt legten, bis hin zu Tech-Träumern, die die Grenzen von Supersportwagen und Robotik erweitern, und von internationalen Pädagogen bis hin zu Visionären, die die chinesische Kultur auf die globale Bühne tragen – ihre persönlichen Lebenswege prägen den einzigartigen Puls von Shenzhen.

Durch Clarkes unverwechselbare Perspektive und Erzählweise zum Leben erweckt, fängt der Dokumentarfilm die Widerstandsfähigkeit, die Entschlossenheit und die Vorstellungskraft eines Ortes ein, an dem die Zukunft nicht nur erträumt, sondern aktiv mit eigenen Händen gestaltet wird. präsentiert wird und ab heute weltweit zu sehen ist.

Der Dokumentarfilm ist ein Gemeinschaftsprojekt, das durch die Zusammenarbeit zwischen der Shenzhen Media Group und Malcolm Clarke dem Publikum

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