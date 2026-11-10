🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TriNetX führt von Menschen validierte Faktenextraktion aus klinischen Aufzeichnungen ein, die Forschern verlässliche Daten liefert

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue, mittels NLP extrahierte klinische Fakten werden mit einem Konfidenzwert versehen, anhand von Menschen annotierter klinischer Aufzeichnungen überprüft und mit strukturierten EHR-Daten derselben deidentifizierten Patienten verknüpft 

    CAMBRIDGE, Massachusetts, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Da künstliche Intelligenz (KI) die Extraktion von Informationen aus klinischen Aufzeichnungen einfacher denn je macht, stellt sich für Forscher die schwierigere Frage, ob diese Daten für die Gewinnung von Real-World-Evidenz vertrauenswürdig sind. TriNetX, das weltweit führende föderierte Gesundheitsdatennetzwerk, hat heute NLP-extracted Facts from Clinical Notes (mittels NLP extrahierte Fakten aus klinischen Aufzeichnungen) angekündigt, die jetzt auf der TriNetX LIVE-Plattform und in herunterladbaren Datensätzen verfügbar sind. Diese Funktion liefert Forschern analysereife Datenpunkte aus über 800 Millionen klinischen Aufzeichnungen und Berichten, eine Datenbasis, die bis Ende 2026 voraussichtlich auf rund eine Milliarde anwachsen wird.

    TriNetX, Inc. Logo

    Klinische Aufzeichnungen enthalten Angaben zum Krankheitsstadium, zum Leistungsstatus und zu Biomarker-Ergebnissen, welche die strukturierte Dokumentation ergänzen, sich jedoch nur schwer zuverlässig extrahieren lassen. TriNetX kombiniert KI mit fundiertem klinischem sowie informatischem Fachwissen, um Pipelines mit menschlicher Einbindung zu entwickeln und anhand eines großen Korpus annotierter klinischer Aufzeichnungen, die als Goldstandard dienen, zu trainieren. Im Gegensatz zu Ansätzen, die bei der Extraktion aufhören, testet TriNetX jede Pipeline anhand klinischer Aufzeichnungen, die von Menschen annotiert wurden, versieht jeden extrahierten Fakt mit einem Konfidenzwert und verknüpft die aus diesen Aufzeichnungen gewonnenen Daten mit strukturierten EHR-Daten derselben deidentifizierten Patienten, sodass Forscher Kohorten erweitern sowie differenzierte, klinisch aussagekräftige Phänotypen erstellen können.

    Drei Schutzmechanismen sichern jeden Fakt ab:

    Menschliche Aufsicht. Klinische Experten überprüfen und korrigieren die von der KI markierten Daten, und die Modelle werden anhand dieser Korrekturen neu trainiert. Jedes Modul muss bei der Prüfung anhand klinischer Aufzeichnungen, die von Menschen annotiert wurden, eine Präzision von mindestens 0,90 erreichen.

    Seite 1 von 2 





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    TriNetX führt von Menschen validierte Faktenextraktion aus klinischen Aufzeichnungen ein, die Forschern verlässliche Daten liefert Neue, mittels NLP extrahierte klinische Fakten werden mit einem Konfidenzwert versehen, anhand von Menschen annotierter klinischer Aufzeichnungen überprüft und mit strukturierten EHR-Daten derselben deidentifizierten Patienten verknüpft CAMBRIDGE, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     