TriNetX führt von Menschen validierte Faktenextraktion aus klinischen Aufzeichnungen ein, die Forschern verlässliche Daten liefert

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Da künstliche Intelligenz (KI) die Extraktion von Informationen aus klinischen Aufzeichnungen einfacher denn je macht, stellt sich für Forscher die schwierigere Frage, ob diese Daten für die Gewinnung von Real-World-Evidenz vertrauenswürdig sind. TriNetX, das weltweit führende föderierte Gesundheitsdatennetzwerk, hat heute NLP-extracted Facts from Clinical Notes (mittels NLP extrahierte Fakten aus klinischen Aufzeichnungen) angekündigt, die jetzt auf der TriNetX LIVE-Plattform und in herunterladbaren Datensätzen verfügbar sind. Diese Funktion liefert Forschern analysereife Datenpunkte aus über 800 Millionen klinischen Aufzeichnungen und Berichten, eine Datenbasis, die bis Ende 2026 voraussichtlich auf rund eine Milliarde anwachsen wird.

Neue, mittels NLP extrahierte klinische Fakten werden mit einem Konfidenzwert versehen, anhand von Menschen annotierter klinischer Aufzeichnungen überprüft und mit strukturierten EHR-Daten derselben deidentifizierten Patienten verknüpft

Klinische Aufzeichnungen enthalten Angaben zum Krankheitsstadium, zum Leistungsstatus und zu Biomarker-Ergebnissen, welche die strukturierte Dokumentation ergänzen, sich jedoch nur schwer zuverlässig extrahieren lassen. TriNetX kombiniert KI mit fundiertem klinischem sowie informatischem Fachwissen, um Pipelines mit menschlicher Einbindung zu entwickeln und anhand eines großen Korpus annotierter klinischer Aufzeichnungen, die als Goldstandard dienen, zu trainieren. Im Gegensatz zu Ansätzen, die bei der Extraktion aufhören, testet TriNetX jede Pipeline anhand klinischer Aufzeichnungen, die von Menschen annotiert wurden, versieht jeden extrahierten Fakt mit einem Konfidenzwert und verknüpft die aus diesen Aufzeichnungen gewonnenen Daten mit strukturierten EHR-Daten derselben deidentifizierten Patienten, sodass Forscher Kohorten erweitern sowie differenzierte, klinisch aussagekräftige Phänotypen erstellen können.

Drei Schutzmechanismen sichern jeden Fakt ab:

Menschliche Aufsicht. Klinische Experten überprüfen und korrigieren die von der KI markierten Daten, und die Modelle werden anhand dieser Korrekturen neu trainiert. Jedes Modul muss bei der Prüfung anhand klinischer Aufzeichnungen, die von Menschen annotiert wurden, eine Präzision von mindestens 0,90 erreichen.