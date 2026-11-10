Shelly Group zündet Wachstumsturbo: Q3 stark, Prognose 2026 bestätigt
Shelly Group steigert Umsatz und Gewinn kräftig und bekräftigt die Jahresziele. Zugleich sorgt ein Übernahmeangebot aus dem Schneider-Electric-Konzern für Aufmerksamkeit.
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- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 29,8 % auf 112,8 Mio. Euro; im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 35,1 %.
- Das EBIT erhöhte sich um 25,4 % auf 27,5 Mio. Euro, bei einer EBIT-Marge von 24,3 %; der Nettogewinn legte um 28,5 % auf 23,8 Mio. Euro zu.
- Der operative Cashflow erreichte 26,2 Mio. Euro. Die Zahlungsmittel mehr als verdoppelten sich gegenüber Ende 2025 auf 31,1 Mio. Euro.
- Das Installateur-Netzwerk wuchs auf rund 11.300 Mitglieder; die Shelly Cloud zählte 3,4 Millionen aktive Nutzer.
- Shelly Group bestätigt die Prognose für 2026: 195–205 Mio. Euro Umsatz und 47–52 Mio. Euro EBIT.
- Schneider Electrics Tochter SE 2026 A SAS hat ein freiwilliges Übernahmeangebot zu 70 Euro je Aktie abgegeben. Es steht unter anderem unter einer Mindestannahmeschwelle von 95 %; die Annahmefrist beginnt erst nach Genehmigung des Angebotsdokuments.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,64 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.067,65PKT (+0,23 %).
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