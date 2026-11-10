CREI: What It Is and Why It Matters
Strong earnings powered HgT’s Q3 rebound, lifting NAV per share to 539.1p despite lower valuation multiples. Year-to-date returns, however, remained negative.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Edison announced on 10 November 2026 that it had published a report on Custodian Property Income REIT (LSE: CREI).
- The announcement’s financial figures refer to HgT: its NAV total return was 2.0% in Q3 2026, taking NAV per share to 539.1p; the year-to-date NAV total return remained down 3.1%.
- HgT’s gross portfolio value rose 5% in Q3 and 15% year to date, as strong trading more than offset a 2% negative effect from lower comparable multiples.
- HgT’s last-12-month revenue grew 15% year on year and EBITDA grew 19%; organic growth accounted for 11% and 17%, respectively.
- HgT’s EBITDA margin increased to 35% from 34% at end-June 2026.
- HgT’s weighted average EV/EBITDA multiple fell to 22.6x, while average net debt to EBITDA improved to 6.7x from 7.4x at end-2025.
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