DMEGC Solar bringt Photovoltaikmodule mit Stahlrahmen und neuem Design auf den Markt, die eine höhere Zuverlässigkeit und bessere Bifazialität versprechen

Der Wechsel zu Stahl wird durch eine Kombination aus technischen und ökologischen Vorteilen vorangetrieben. Laut der technischen Dokumentation des Unternehmens weist die verwendete Stahlsorte eine deutlich höhere Zugfestigkeit auf, die fast doppelt so hoch ist wie die von Standard-Aluminiumlegierungen. Dadurch halten die Module extremen mechanischen Belastungen stand – bei ordnungsgemäßer Montage bis zu einer Schneelast von 6000 Pa und einer Windlast von 5000 Pa.

JINHUA, China, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat kürzlich eine neue Serie Photovoltaikmodule mit Stahlrahmen auf den Markt gebracht. Die neuen Produkte stellen einen bedeutenden technischen Wandel gegenüber herkömmlichen Aluminiumrahmen dar und bieten eine verbesserte Haltbarkeit sowie ein bahnbrechendes Querschnittsdesign, das die Energieausbeute auf der Rückseite maximiert.

Eine der entscheidenden Verbesserungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit ergibt sich aus dem Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) des Materials. Stahl hat einen CTE von 12 (10⁻⁶ m/K), der viel näher an dem von Glas (6,9) liegt als an dem von Aluminium (23). Diese Kompatibilität lässt darauf schließen, dass Module mit Stahlrahmen während ihrer Lebensdauer weitaus weniger Umweltbelastungen ausgesetzt sind, wodurch das Risiko von Mikrorissen im Vergleich zu Modulen mit Aluminiumrahmen verringert wird.

Das Highlight der Markteinführung ist das neue Querschnittsdesign für den Stahlrahmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rahmen, die Schatten auf die Rückseite des Moduls werfen, reduziert der innovative „S-förmige" Querschnitt von DMEGC die vertikale Verschattung auf der Rückseite des Moduls um 76 %. Dieses Design vergrößert die unbeschattete Rückseite um 3,6 % und erhöht theoretisch den Bifazialitätsfaktor um etwa 2,8 %. In Kombination mit neuen Zelltechnologien und einer Antireflexbeschichtung (ARC) auf dem Rückglas können die Module von DMEGC laut Angaben des Unternehmens einen Bifazialitätsfaktor von bis zu 85 % erreichen.

Den Ertragssimulationen von DMEGC zufolge entspricht dieser Bifazialitätsfaktor von 85 % einer jährlichen Stromerzeugung von 2.078 kWh/kWp/Jahr. Dies entspricht einem zusätzlichen Gewinn von 0,6 % bei den Stromerlöse im Vergleich zu herkömmlichen Modulen und verschafft Projektentwicklern einen spürbaren Gewinnanstieg.

Um Bedenken hinsichtlich der Stahlkorrosion auszuräumen, verwendet DMEGC Solar einen mit Zn-Al-Mg beschichteten Stahl (ZAM). Diese spezielle Beschichtung bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Die Module haben strenge unabhängige Tests sowohl hinsichtlich der Salznebel- als auch der Ammoniakbeständigkeit bestanden.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dmegc-solar-bringt-photovoltaikmodule-mit-stahlrahmen-und-neuem-design-auf-den-markt-die-eine-hohere-zuverlassigkeit-und-bessere-bifazialitat-versprechen-302935369.html