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    Towards Buddha führt die Taiwan TPU Alliance an, um auf der COMPAMED 2026 medizinische TPU-Komplettlösungen zu präsentieren

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    Die von Towards Buddha ins Leben gerufene Allianz vereint spezialisierte Industriepartner aus der gesamten taiwanesischen Lieferkette für medizinisches TPU

    DÜSSELDORF, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., Initiator der TaiwanTPU-Allianz, wird eine gemeinsame Ausstellung auf der COMPAMED 2026 leiten, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfindet. Am Stand 8bC09 wird die Allianz integrierte Lösungen für medizinisches thermoplastisches Polyurethan (TPU) präsentieren und dabei Taiwans Know-how in den Bereichen Materialien, Ausrüstung, Fertigung und Integration von Branchenressourcen bündeln.

    Zusammenführung spezialisierter Industriepartner

    Unter dem Motto „Komplettlösungen für medizinisches TPU – vom Material bis zur Produktrealisierung" bringt die Taiwan TPU Alliance Unternehmen mit sich ergänzenden technischen Kompetenzen zusammen.

    Zu den teilnehmenden Partnern gehören ICP DAS Biomedical (ICP DAS-BMP) für medizinische TPU-Materialien; INTYPE ENTERPRISE CO., LTD. für Präzisionsextrusion; A-MAX TECHNOLOGY CO., LTD. für Entfeuchtungs- und Trocknungslösungen; Chi Feng Co., Ltd. für Präzisionsspritzguss; und ANEST IWATA SPARMAX Co., Ltd. für Luftkompressortechnologie.

    Gemeinsam verfügen diese Partner über Schlüsselkompetenzen in der TPU-Materialverarbeitung und der Herstellung medizinischer Produkte.

    Die Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, internationalen Medizintechnikunternehmen den Zugang zu geeigneten technischen und produktionstechnischen Ressourcen zu erleichtern und so die Zusammenarbeit von der Materialauswahl und -verarbeitung bis hin zur Produktentwicklung und -vermarktung zu fördern.

    Towards Buddha: Initiierung der Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette

    Als Initiator der Taiwan TPU Alliance spielt Towards Buddha eine zentrale Rolle bei der Vernetzung der teilnehmenden Unternehmen und der Erschließung internationaler Geschäftsmöglichkeiten.

    Das Unternehmen konzentriert sich auf TPU-Halbfertigprodukte, medizinische Verbrauchsmaterialien und die Integration von Branchenressourcen und unterstützt internationale Kunden dabei, geeignete Partner zu finden und spezialisierte Kompetenzen in der Lieferkette zu koordinieren.

    „Wir haben die Taiwan TPU Alliance ins Leben gerufen, um Taiwans Fachwissen zu bündeln und mehr Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit zu schaffen", sagte Michael Chen, Initiator und Hauptansprechpartner der Taiwan TPU Alliance. „Wir hoffen, auf der COMPAMED 2026 mit globalen Medizintechnikunternehmen in Kontakt zu treten, die nach integrierten TPU-Lösungen suchen."

    Treffen Sie die Allianz auf der COMPAMED 2026

    Towards Buddha und seine Allianzpartner laden Medizintechnikhersteller, OEM-/ODM-Unternehmen, F&E-Teams, Distributoren und Branchenexperten ein, am Stand 8bC09 vorbeizuschauen, um Möglichkeiten der technischen Zusammenarbeit und Geschäftschancen zu erkunden.

    Datum: 16.–19. November 2026
    Ort: Düsseldorf, Deutschland
    Stand: 8bC09

    Informationen zu Towards Buddha Co., Ltd.

    Towards Buddha Co., Ltd. ist spezialisiert auf TPU-Halbfertigprodukte, medizinische Verbrauchsmaterialien, internationale Geschäftsentwicklung und die Integration von Branchenressourcen. Als Initiator der Taiwan TPU Alliance vernetzt das Unternehmen internationale Kunden mit spezialisierten Partnern entlang der gesamten taiwanesischen Lieferkette für medizinisches TPU.

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/towards-buddha-fuhrt-die-taiwan-tpu-alliance-an-um-auf-der-compamed-2026-medizinische-tpu-komplettlosungen-zu-prasentieren-302935378.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Towards Buddha führt die Taiwan TPU Alliance an, um auf der COMPAMED 2026 medizinische TPU-Komplettlösungen zu präsentieren Die von Towards Buddha ins Leben gerufene Allianz vereint spezialisierte Industriepartner aus der gesamten taiwanesischen Lieferkette für medizinisches TPUDÜSSELDORF, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ - Towards Buddha Co., Ltd., Initiator …
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