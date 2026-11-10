neueHCT präsentiert HCT Orbis auf der EICMA und bringt intelligente Fahrtechnologie in die globale Zweiradmobilität

neueHCT ist spezialisiert auf die Bereitstellung umfassender ADAS- und intelligenter Fahrlösungen für globale OEMs und deckt Bereiche wie Personenkraftwagen, Zweiradmobilität und autonome Logistikfahrzeuge der Stufe 4 ab. Mit technischen und funktionalen Vorführungen präsentierte neueHCT die Stärken von HCT Orbis in den Bereichen ACC, Umgebungserkennung, Risikowarnung und aktive Sicherheit und zog damit zahlreiche Zweirad-OEMs, Medienvertreter, Branchenexperten und Besucher an.

MAILAND, MÜNCHEN und SHANGHAI, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. November 2026 wurde in Mailand, Italien, die EICMA (Internationale Motorrad- und Zubehörmesse), eine der einflussreichsten jährlichen Veranstaltungen der globalen Zweiradindustrie, offiziell eröffnet. neueHCT präsentierte sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem HCT Orbis und stellte damit dem internationalen Publikum die neuesten Innovationen eines chinesischen Unternehmens für intelligentes Fahren im Bereich der intelligenten Zweiradmobilität vor.

Am Eröffnungstag gab Stone Li, CEO von neueHCT, am Stand ein Exklusivinterview für HD Motori, ein renommiertes italienisches Technologie- und Automobilmedium. Er gab detaillierte Einblicke in die technischen Vorteile von HCT Orbis, die lokale Anpassung und die globalen Trends im Bereich der intelligenten Zweiradmobilität. „Wenn man Fahrrad fährt, ist man ungeschützt und viel verletzlicher als ein Fahrer in einem Fahrzeug", sagte Stone Li. „Deshalb zielt die von uns entwickelte Technologie darauf ab, die Art von Verkehrsunfällen zu verhindern, die den größten Schaden für diese Verkehrsteilnehmer verursachen."

Bis heute hat neueHCT weltweit mehr als 16 OEM-Kunden betreut, darunter Chery, Volkswagen und Dongfeng Nissan, und Projekte für über 70 Fahrzeugmodelle gewonnen, wobei mehr als 50 % der Gesamtprojekte im Ausland realisiert wurden. Das Unternehmen hat weltweit Millionen Kilometer an realen Straßentests und über 10 Milliarden Kilometer an Simulationstests absolviert.

Europa ist ein Schlüsselmarkt für die globale Zweiradindustrie und -kultur und eine strategisch wichtige Region in der globalen Strategie von neueHCT. Die Pkw von neueHCT wurden in mehreren europäischen Städten, darunter Memmingen, München, Frankfurt und Paris, erfolgreich validiert. Die dabei gewonnenen Erfahrungen können die Entwicklung und Lokalisierung der Zweiradlösungen unterstützen. Das Unternehmen arbeitet auch mit europäischen Zweirad-OEMs zusammen und seine Produkte erfüllen die Anforderungen der E-NCAP- und EU-GSR-II-Vorschriften und -Zertifizierungen. Darüber hinaus hat neueHCT bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland eingerichtet, um die Produkteinführung auf den globalen Märkten zu unterstützen.

Mit Blick auf die Zukunft wird neueHCT die Zusammenarbeit mit europäischen und globalen OEMs und Industriepartnern weiter vertiefen, um effizient intelligente Fahrassistenzsysteme bereitzustellen, die den regionalen regulatorischen Standards entsprechen, und die Zweiradmobilität in Richtung einer sichereren und intelligenteren Zukunft voranzutreiben.

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